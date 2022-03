Calcio Napoli di cuore e di forza 2-1 a Verona

Calcio Napoli: Una doppietta di Osimhen spegne gli ardori dei veronesi: partita molto combattuta. Verona – Napoli 2-1.

Spalletti tiene in panchina Insigne e Zielinski ed inserisce Anguissa e Lozano per una maggiore fisicità. Le scelte del tecnico appaiono giuste sin dai primi minuti in cui il Calcio Napoli non si tira indietro e risponde colpo su colpo alla vigorìa fisica dei veronesi di Tudor.

Anguissa, in particolare, è sempre presente in mezzo al campo e, cos’ facendo, favorisce anche le giocate di Lobotka e Fabian Ruiz che si giovano della sua presenza soprattutto per il pressing meno asfissiante degli avversari.

Uomo in più a centrocampo e… uomo in più in attacco: con un Osimhen così, ce n’è per pochi: il nigeriano, lotta, corre, sprona i compagni al pressing e realizza il vantaggio con una prepotenza tipica di chi è destinato a grandi cose.

Neppure nella ripresa il Calcio Napoli perde le misure dell’avversario: lo contiene, ribatte colpo su colpo a centrocampo e realizza il raddoppio sull’asse Di Lorenzo (ottima la sua prestazione) Osimhen.

Il gol del Verona avviene sull’unico tiro in porta dei gialloblù. L’espulsione di Cecherini facilita il controllo palla negli ultimi minuti. Vittoria fondamentale del Calcio Napoli che si mantiene in corsa per lo scudetto e mantiene le distanze dal quinto posto. Prossima partita in casa contro l’Udinese.

Formazioni in campo

VERONA: Montipò, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli (38′ Bessa), Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz (90′ Zielinski), Politano (63′ Elmas), Lozano (63′ Insigne), Osimhen (90′ Petagna, 94′ Ghoulam). All. Spalletti Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 14′ V. Osimhen, 71′ V. Osimhen, 77′ Faraoni

Note: espulsi Ceccherini e Faraoni al 83′ e 98′. Ammoniti Gunter, Ilic

Cronaca

5′ – Napoli che propone Lozano molto vicino ad Osimhen come seconda punta di fatto

10′ – girata di Simeone dai 20 metri, alto 14′ – gooooool Osimhen! 14′ – cross di Politano e stacco imperioso di Victor sul primo palo: 1-0! 19′ – sinistro di Fabian deviato da un difensore

22′ – sinistro a giro di Fabian e gran parata di Montipò

29′ – progressione di Osimhen e destro: fuori

34′ – uscita di Ospina che ferma l’entrata in area di Simeone

38′ – entra Bessa per Depaoli

40′ – progressione di Fabian, finta in area e destro alto – SECONDO TEMPO –

56′ – Napoli che tiene bene il campo

63′ – entra Elmas per Politano

63′ – entra Insigne per Lozano

69′ – ammonito Gunter

70′ – ammonito Ceccherini 71′ – gooooool Osimhen! 71′ – penetrazione a destra di Di Lorenzo, cross per Victor che gira di destro nell’angolo: 2-0! 71′ – doppietta di Osimhem, prima di testa e poi di destro

77′ – gol del Verona con colpo di testa di Faraoni: 2-1

83′ – espulso Ceccherini per doppia ammonizione

86′ – ammonito Ilic

87′ – cross di Di Lorenzo e girata di Elmas: gran parata di Montipò

89′ – destro di Mario Rui: palo!

90′ – entrano Cancellieri, Casale e Hongla per Barak, Ilicic e Tameze

90′ – entra Zielinski per Fabian

90′ – entra Petagna per Osimhen

90′ + 4′ – entra Ghoulam per Petagna

90′ + 8′ – espulso Faraoni per doppia ammonizione

90′ + 8′ – finisce con il successo azzurro al Bentegodi: doppietta di Osimhen