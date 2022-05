Calcio Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly un simbolo, decida se vuole andare via”

Il presidente del Calcio Napoli ha parlato del futuro del difensore senegalese: “Vogliamo che resti, ma non possiamo obbligarlo. E su Osimhen…”

“Koulibaly è un simbolo del Napoli, se lui non vuole più essere un simbolo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare”. Aurelio De Laurentiis, a margine di un evento a Piazza del Pleibiscito, non si sbilancia oltre sul futuro del difensore franco-senegalese, in questi giorni accostato al Barcellona.

“Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Non aspettiamo nessuno e io non ho mai obbligato a restare qualcuno che, pur sotto contratto, volesse andare via. L’unico fu Mazzarri, che dopo due anni voleva andarsene, ma gli dissi di no e alla fine ci ha regalato anche 4 anni di soddisfazioni”.

Da De Laurentiis anche una battuta su Osimhen: “L’abbiamo avuto a mezzo servizio per 2 anni consecutivi. Non è che ha giocato tutte le partite del campionato, per cui dare dei giudizi su un calciatore è sempre poco opportuno, ogni campionato è diverso”.