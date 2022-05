Calcio Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly e Mertens dicano se scelgono la vile moneta”

Il presidente del Calcio Napoli, nella conferenza stampa sul ritiro estivo della squadra in Abruzzo, ha parlato anche di mercato e dei rinnovi dei due azzurri.

“Su Ospina e Fabian Ruiz siamo alle solite. Nessuno vuole mandare via nessuno ma nessuno vuole fare le follia per i giocatori”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa sul ritiro estivo della squadra in Abruzzo. “Ospina – ha spiegato il presidente azzurro – ha un contratto scaduto, l’ho incontrato e ho parlato a lui in maniera chiara. Ho riprovato a chiamarlo mercoledì ma senza risposta, forse sta in nazionale. Su Fabian ho incontrato prima lui e poi i suoi due procuratori. Io ho fatto loro una proposta e loro mi hanno detto che in 15 giorni mi fanno sapere”.

Sulla permanenza di calciatori di questa stagione appena finita, De Laurentiis è tornato anche sul nodo che riguarda Koulibaly, in scandenza a giugno 2023, e su Mertens, scaduto: “Io li rspetto – ha detto – sono giocatori di grande standing e professionalità, voglio loro bene ma dipende solo da loro vedere se la vile moneta li appaga da sola oppure se essere a Napoli e vivere in una condizione filosoficamente diversa, in un contesto che non c’è altrove lo considerano un privilegio. Altrimenti il problema non mi riguarda più”.