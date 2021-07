Calcio Napoli, azzurri di nuovo in campo: oggi pomeriggio amichevole con la Pro Vercelli

Calcio Napoli: secondo test stagionale per la squadra Luciano Spalletti. La partita (che inizierà alle 17.30) sarà trasmessa su Canale 21 e Sky.

Dopo i 12 gol ai dilettanti della Bassa Anaunia, oggi, sabato 24 luglio, sempre sul campo di Carciato, il Calcio Napoli scenderà in campo contro la Pro Vercelli. Rispetto alla prima amichevole, sarà certamente un test più attendibile, visto che si tratta di una squadra di serie C con ambizioni di promozione (e con sette scudetti vinti tra il 1908 e il 1922).

I piemontesi giocheranno con un 3-5-2, per cui l’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, ha preparato la partita proprio per affrontare tale sistema di gioco. Probabilmente resteranno fuori Malcuit e Manolas, non al meglio della condizione, mentre Zielinski (rientrato da pochi giorni dalle vacanze) giocherà probabilmente una parte del secondo tempo.

Ecco la probabile formazione del Calcio Napoli, che come sempre si schiererà col 4-2-3-1: Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Napoli-Pro Vercelli inizierà alle ore 17.30: la partita sarà trasmessa sia su Canale 21 che su Sky Sport Football.