Calcio Napoli, un autunno di fuoco: Milan, Inter e Atalanta nel cammino degli azzurri

Ufficializzati anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata: sfide decisive per il Calcio Napoli al Maradona e big match in trasferta per gli uomini di Conte.

Il Calcio Napoli conosce finalmente il suo percorso fino alla metà di novembre. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata, e per gli azzurri sarà un vero tour de force.

Si parte il 28 settembre con la trasferta di San Siro contro il Milan (20.45), prima grande prova del nuovo ciclo di Conte. Una settimana dopo, il 5 ottobre, il Maradona tornerà a colorarsi d’azzurro con la sfida al Genoa.

Ottobre si chiuderà con un doppio impegno cruciale: Napoli-Inter al Maradona sabato 25 alle 18.00, e tre giorni dopo la trasferta infrasettimanale di Lecce (28 ottobre, ore 18.30).

Il mese di novembre si aprirà con Napoli-Como (1 novembre, 18.00), e porterà gli azzurri prima al Dall’Ara contro il Bologna (9 novembre, ore 15.00) e poi ancora al Maradona per l’attesissima sfida con l’Atalanta, il 22 novembre in notturna (20.45).

Sarà dunque un calendario intenso, con il pubblico del Maradona chiamato a spingere la squadra nelle due sfide chiave contro Inter e Atalanta.

Anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata

4^ GIORNATA

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

5^ GIORNATA

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli* DAZN

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

6^ GIORNATA

03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY

04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN

04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN

04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN

04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN

05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN

7^ GIORNATA

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter* DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA

24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY

25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN

25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN

25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter* DAZN

25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN

26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus * DAZN

9^ GIORNATA

28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN

28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA

01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN

01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN

02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN

03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN

03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA

07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY

08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN

08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN

08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino * DAZN

08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio * DAZN

12^ GIORNATA

22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN

22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN

22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus * DAZN

22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN

23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN

23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan * DAZN

24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY

24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN