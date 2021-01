Calcio Napoli all’ultimo respiro ad Udine: Bakajoko regala la vittoria all’89’

Dopo un buon inizio ed il vantaggio su rigore di Insigne, il Calcio Napoli si perde negli errori difensivi che permettono il pareggio dei friulani di Lasagna. Solo il gol di Bakajoko salva una prestazione insufficiente

Ad Udine il calcio Napoli ha il dovere di far capire se le distrazioni di alcune partite e soprattutto l’incapacità di trasformare in rete le tantissime occasioni, possono essere modificate e corrette.

Debutto dal primo minuto per Rrhamani e ritorno di Hysaj sulla fascia.

Formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Cronaca:

Subito, al 1’ occasione per Insigne che controlla il pallone, avanza e calcia. Il tiro è fuori.

Al 6’ errore in uscita di Hysaj. A fine azione De Paul calcia alto.

Al 13’ calcio di rigore per il Calcio Napoli. Incredibile il fatto che l’arbitro abbia bisogno del VAR per concedere un rigore nettissimo per un fallo su Lozano scattato benissimo in area e atterrato.

Dal dischetto Insigne per il vantaggio del Calcio Napoli 0-1

Grande occasione per l’Udinese al 21’. Al tiro arriva Pereyra che calcia alto a due passi da Meret.

Bellissima azionel Calcio Napoli al 23’. Da Di Lorenzo a Lozano che di testa impegna Musso. Sull’azione susseguente ancora Lozano di testa e grande risposta ancora di Musso. Due parate decisive del portiere udinese sul messicano.

Erroraccio di Rrahmani al 27’ e pareggio di Lasagna. 1-1

Rrahmani serve corto Meret. Sulla palla si avventa Lasagna che anticipa Meret e deposita tranquillamente in rete.

Ancora Meret decisivo al 44’. Il portiere para di piede un tir pericolosissimo. Ancora una dormita della difesa.

Dopo un inizio promettente con il vantaggio e due grandissime parate di Musso ad evitare il raddoppio, il Calcio Napoli si perde per colpa degli errori dei difensori. Pessimo debutto di Rrahmani che non solo regala il pareggio a Lasagna ma commette errori davvero incredibili che favoriscono le poche idee friulane.

Gattuso corre ai ripari e toglie Rrahmani per Mario rui. Di Lorenzo passa centrale vicino a Manolas.

Al 49’ ancora una grande parata di Musso su Zielinsky a volo. Sulla respinta clamoroso errore di Insigne che con la porta spalancata clacia fuori sul palo più lontano.

53’ Maksimovic su cross di Insigne colpisce l’esterno della rete.

Ancora Meret di piede su Stieger Larsen. Bella parata ma con la difese che si fa ancora una volta superare in velocità. Stesa cosa al 57’: Meret salva di piedi su Lasagna.

Al 67’ doppio cambio per Gattuso: fuori Petagna e Fabian Ruiz per Elmas e Llorente

Ci prova Insigne al 73’. Palla, come al solito, alta.

Ancora Musso al 78’ para un tiro al volo di Insigne comunque centrale.

Il vantaggio del Calcio Napoli con Bakajoko all’89’. 1-2

Su una punizione guadagnata da Zielinsky, cross di Mario Rui al centro per Bakajoko che colpisce benissimo di testa verso il palo più lontano superando Musso.

Ultimo cambio per Gattuso: dentro Demme per Zielinsky al 92’

Tre punti d’oro per il Calcio Napoli ad Udine all’ultimo respiro. Proprio nella partita in cui, dati alla mano e vista la gara, non meritava la vittoria, la squadra di Gattuso vince all’89’ con un colpo di testa di Bakajoko.

Pessima la prova difensiva dei partenopei mentre il centrocampo è apparso lento e prevedibile.

Lozano è stato il è più propositivo: il messicano, capace di guadagnarsi anche il rigore del vantaggio, si è procurato con la sua velocità ben tre cartellini gialli con gli avversari che non riuscivano a tenerlo in nessun modo.

Bene anche Meret: l’estremo difensore pur dimostrando i soliti limiti nell’impostazione e nelle uscite sui cross, ha parato con disinvoltura e senso della posizione le buone occasioni avute dai friulani.

Sembra, comunque, che questa squadra debba necessariamete ritrovare gli infortunati per recuperare schemi e cambi adeguati. Oggi, dopo l’infortunio di Manolas, mancavano sia i due centrali difensivi (Koulibaly e Manolas) sia i due maggior attaccanti (Osimhen e Mertens). Senza contare Demme che ha sempre assicurato al centrocampo densità e posizione.

Dopo tante partite perse immeritatamente, oggi, finalmente, tre punti quasi immeritati.