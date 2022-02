Calcio Napoli all’ultimo respiro 2-1 alla Lazio e prima posizione

Calcio Napoli: Un gol di Fabian Ruiz al 94mo regala vittoria e primato alla squadra di Spalletti.

Partita giocata a viso aperto dalle due squadre con una Lazio che si fa apprezzare di più nella prima mezz’ora di gioco senza, però, impensierire la porta di Ospina, autore, comunque, di un’ottima partita.

Il vantaggio del Calcio Napoli con Insigne alla sua prima rete su azione in questo campionato. Pareggio di Pedro con un gran tiro da fuori area allo scadere dei 90 minuti. In un finale da brividi ci pensa Fabian Ruiz a far sognare un popolo intero con un magnifico gol all’ultimo respiro.

Calcio Napoli che è stato bravo ad avere pazienza ed a uscire con un maggior possesso palla nella ripresa. Bene Insigne autore di un gol e di un assist; bene anche Politano, Demme ed Elmas entrato col piglio giusto e con le giuste giocate.