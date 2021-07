Calcio Napoli, alla ricerca di un centrocampista: anche Vecino e Berge sulla lista

Calcio Napoli: la società azzurra sta riflettendo se comprare uno o due rinforzi per il centrocampo dopo l’infortunio di Demme.

Dopo l’infortunio al ginocchio di Diego Demme (che starà lontano dai campi per un periodo dai 2 ai 3 mesi), il Calcio Napoli è alla ricerca di un rinforzo (o forse due) per il centrocampo.

Lo stop del tedesco è un ulteriore intoppo in un calciomercato che si sta rivelando difficilissimo per il club di Aurelio De Laurentiis, ad oggi fermo. Partito Bakayoko, Spalletti ha in organico tre centrocampisti centrali, ovvero lo stesso Demme, Lobotka e Fabian Ruiz (il cui futuro è ancora in bilico anche se per ora non sono arrivate grandi offerte).

La lista per la mediana sul taccuino del DS Cristiano Giuntoli è molto ampia: si fanno i nomi dello svizzero Denis Zakaria (Borussia M’gladbach), dell’olandese Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), del danese Morten Thorsby (Sampdoria), del croato Toma Basic (Bordeaux) e del guineano Mady Camara (Olympiakos). Tuttavia, nelle ultime ore stanno tornando in auge altri due profili accostati al Calcio Napoli nel recente passato, ovvero l’uruguaiano Matias Vecino (Inter) e il norvegese Sander Berge (Sheffield Utd).

Come già l’anno scorso, il Calcio Napoli vorrebbe prendere il sudamericano in prestito. Tuttavia, rilanciato dalla Copa America (e anche dai problemi di Eriksen), Vecino è ritenuto importante dall’allenatore Simone Inzaghi. Il calciatore (30 anni il 24 agosto e portato a Milano nel 2017 proprio da Luciano Spalletti) può però partire solo a titolo definitivo: il suo contratto scade a giugno 2022.

Possibile solo la soluzione prestito anche per Berge (23 anni), reduce dalla retrocessione con lo Sheffield Utd ma pagato ben 21,5 milioni di euro a gennaio 2020 (contratto fino al 2024). Il centrocampista (alto 195 cm) è molto apprezzato dalla società azzurra fin dai tempi del Genk, avversario del Calcio Napoli in Champions League nel recente passato.