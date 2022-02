Calcio Napoli affondato dalla corazzata Barcellona: 2-4 al Maradona

Calcio Napoli: Partita a senso unico ed eliminazione per gli azzurri dall’Europa League.

Senza storia il ritorno dei play off di Europa League: il Barcellona domina e meritatamente guadagna l’accesso agli ottavi di finale. Doppio vantaggio dopo appena un quarto d’ora con un Calcio Napoli che si intestardiva fino quasi a dare fastidio nel palleggio ai limiti della propria area di rigore: Spalletti aveva detto di non snaturarsi ma non capire che questo tipo di gioco era un suicidio dopo ben cinque occasioni per gli spagnoli, è stato un errore madornale.

A centrocampo Demme e Fabian completamente fuori dal gioco e con Zielinski che, nel primo tempo, praticamente non ha toccato palla. Il lancio su Osimhen, l’unica arma davvero efficace, crea l’opportunità del rigore che Insigne non spreca facendo tornare le speranze di una rimonta per gli azzurri. Il gol di Piquè al 43mo gela, però, le velleità del Calcio Napoli.

Nella ripresa, sul 4-1 Spalletti pensa al campionato e risparmia Fabian Ruiz, Osimhen ed Insigne. Ora l’attenzione passa tutta al campionato con una lotta scudetto ancora aperta e con la qualificazione alla Champions ancora da conquistare: le prossime due partite a Roma contro la Lazio ed in casa contro il Milan diranno molto sul finale di stagione degli azzurri.