Calcio Napoli, 12 gol alla Bassa Anaunia: poker di Osimhen

Prima amichevole per il Calcio Napoli nel ritiro di Dimaro: gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto 12-0 i dilettanti della Bassa Anaunia. Osimhen grande protagonista con quattro gol.

Si è conclusa per 12-0 la prima amichevole stagionale per il Calcio Napoli di Luciano Spalletti, che, sul campo di Dimaro, ha battuto i dilettanti della Bassa Anaunia. Non certamente un test probante, ma da cui è venuta fuori ancora una volta l’importanza di Victor Osimhen.

Il nigeriano è stato grande protagonista con ben quattro gol nel primo tempo, che si aggiungono alle segnature di Elmas, Manolas e Lobotka. La squadra scesa in campo nei primi 45 minuti può in per metà può essere accostata quella che poi affronterà gran parte della stagione (soprattutto tenuto conto delle assenze di Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Insigne e Lozano): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Ampio turn-over nella ripresa, nella quale sono scesi in campo Contini; Zanoli, Luperto, Rrahmani, Zanoli; Palmiero, Gaetano; Tutino, Ciciretti, Zedadka; Petagna. Ai sette gol del primo tempo si sono aggiunti quelli di Palmiero, Tutino (in partenza verso Parma), Machach, Ciciretti e Petagna.

Prossima amichevole in programma sabato 24 luglio, sempre a Dimaro, contro la Pro Vercelli. Sarà certamente un test più attendibile, visto che si tratta di una squadra di serie C con ambizioni di promozione.

Foto: pagina Facebook Calcio Napoli