Caivano Campania Cultura Festival: LDA e Aka 7even in concerto il 16 maggio

Un appuntamento dedicato ai giovani tra musica, confronto e partecipazione sociale, con un incontro pomeridiano con gli studenti e una grande serata live in Piazza Mercato a Caivano.

La musica come occasione di incontro, confronto e costruzione di nuove possibilità per i giovani. Sabato 16 maggio, Piazza Mercato a Caivano si trasformerà in uno spazio di partecipazione e condivisione con il concerto di LDA e Aka 7even, protagonisti di un nuovo appuntamento del progetto “Caivano Campania Cultura Festival – Arte, Cultura e Impegno per la RiCreazione dei legami sociali”, promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec, ai sensi della DGR n. 193/2024, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili.

I due artisti, particolarmente seguiti dal pubblico più giovane, saliranno sul palco alle ore 21:00 per una serata a ingresso gratuito pensata non solo come spettacolo musicale, ma anche come momento capace di rafforzare senso di appartenenza, partecipazione e legami sociali.

Prima del concerto, alle ore 19:00, LDA e Aka 7even incontreranno gli studenti delle scuole di Caivano per un confronto dedicato al rapporto tra giovani, musica, crescita personale e sviluppo culturale. Un dialogo aperto sul valore della musica come linguaggio capace di avvicinare, motivare e offrire nuove possibilità di espressione, soprattutto nei contesti in cui i ragazzi hanno bisogno di occasioni concrete per immaginare il proprio futuro.

L’incontro intende valorizzare la cultura come strumento di crescita e riscatto, capace di incidere positivamente sui percorsi di vita, rafforzare la fiducia in sé stessi e aprire spazi di relazione, ascolto e partecipazione. La musica, in questo senso, diventa non solo intrattenimento, ma anche possibilità di racconto, orientamento e costruzione di nuove prospettive.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio, con l’obiettivo di rafforzare i legami comunitari, promuovere partecipazione giovanile e offrire ai ragazzi spazi in cui sentirsi protagonisti, riconosciuti e parte attiva della comunità.