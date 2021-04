“Cado dalle nubi” su Canale 5. I film in tv giovedì 8 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv giovedì 8 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv giovedì 8 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini TRAMA Cado dalle nubi è un film diretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. E’ fidanzato con Angela, parrucchiera, che lo lascia perché desidera avere accanto un uomo con un lavoro più stabile, con il quale costruire una famiglia. Per Checco è una doccia fredda: triste e amareggiato lascia la Puglia per Milano, sperando che la moderna metropoli del Nord gli possa spalancare le porte del successo … Robert the Bruce – Guerriero e re – 21:15 Sky Cinema Frequency – Il futuro è in ascolto – 21:00 Iris Trespass – Sequestrati – 21:20 Italia 1 Strangerland – 21:15 Premium Cinema 2 Arrival – 21:10 Rai Movie Plan B – 21:15 Cielo 5 appuntamenti per farla innamorare – 21:10 Paramount Channel Bob – Un maggiordomo tutto fare – 21:00 Sky Family