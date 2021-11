Cadeaux al Castello: iniziati i Mercatini di Natale al Castello di Limatola

Mercatini di Natale 2021 al Castello di Limatola: ecco date, prezzi e come acquistare i biglietti per la XII edizione dell’evento natalizio (giudicato come uno dei tre migliori d’Europa).

Tra i mercatini di Natale più famosi della Campania e non solo, spicca senza dubbio quello che ha luogo presso il Castello di Limatola, in provincia di Benevento. Il mercatino del piccolo borgo sannita è l’evento natalizio più famoso del Centro-Sud Italia, giudicato soprattutto come uno dei tre migliori d’Europa.

La XII Edizione di “Cadeaux al Castello” è iniziata venerdì 12 novembre (apertura nei weekend 12.00-14.00 e 19.00-21.00 e poi dal 26 tutti i giorni dalle 9 alle 23.30), con i mercatini aperti fino al 12 dicembre. Tante le novità e punti di interesse dedicati a grandi e piccini. Nel Cottage c’è un gran fermento: elfi che gironzolano per sistemare lo “Store delle Meraviglie”, carillon che si alternano con allegre melodie, l’albero che nasconde un Elfo curioso.

Senza dimenticare le altalene che dondolano all’impazzata perché zeppe di regali, una vecchia culla pendente con tante principessine di pezza, calendari dell’Avvento che scandiscono il tempo prima del grande giorno.

Uno scenografo d’eccezione stupirà con Mastroalbero, l’Albero parlante del Giardino degli aranci, con una “Biblioteca sospesa nel tempo”, un gigantesco “Album dei ricordi” e la “Grande casa delle bambole”, piena di emozionanti bambole di stoffa.

Mercatini di Natale 2021 al Castello di Limatola: ecco i prezzi e come acquistare i biglietti

Dal lunedì al giovedì: adulti 5 euro/bambini da 3 a 10 anni 3 euro;

Venerdì: adulti 8 euro/bambini 3 euro;

Sabato e domenica (oltre che per le giornate del 7-8 dicembre): mattina (dalle 9 alle 15): adulti 10 euro/bambini 5 euro; pomeriggio (dalle 16 alle 23.30): adulti 15 euro/bambini 5 euro;

Solo il sabato (ingresso romantico per le coppie, dalle ore 20 alle 20.30) adulti 10 euro/bambini 5 euro;

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Ingresso gratuito per gli abitanti di Limatola nelle giornate del 29-30 novembre e 1-2-6-9 dicembre.

I biglietti per accedere ai mercatini di Natale presso il Castello di Limatola possono essere acquistati direttamente online.