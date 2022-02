Brusciano, Carabinieri lo sorprendono con 250 dosi di droga: arrestato un 27enne

Cronaca di Napoli: pusher 27enne arrestato a Brusciano dopo essere stato trovato in possesso di 250 dosi di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, nel corso di controlli presso il complesso popolare della 219 di Brusciano, hanno arrestato R.E., pusher 27enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di ben 200 dosi di droga, ovvero 89 dosi di cocaina, 117 dosi di crack, 26 dosi di hashish e 18 dosi di marijuana.

Sequestrata perché ritenuta provento del reato anche la somma contante di 505 euro. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il 27enne è in carcere in attesa di giudizio.