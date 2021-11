Boscoreale, denunciati “furbetti” del reddito di cittadinanza

Tre operai al lavoro in un cantiere nell’Isolato 5 a Boscoreale vedranno revocato il beneficio considerato che sono stati scoperti al lavoro “in nero” in una ditta specializzata in ristrutturazioni.

Controlli a tappeto nel comune di Boscoreale. I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno controllato centinaia di persone e veicoli notificando migliaia di euro di sanzioni. Durante le verifiche è stato arrestato Aniello Langella, raggiunto da un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata. L’uomo, al quale sono stati concessi i domiciliari, dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per cessione di stupefacenti. D

enunciato un 38enne, già sorvegliato speciale, perché aveva installato un sistema di videosorveglianza nella sua abitazione. Le 4 microcamere puntavano verso le strade di accesso alla palazzina popolare, probabilmente per anticipare le mosse delle forze dell’ordine. Un 59enne, invece, risponderà di evasione perché sorpreso in strada nonostante fosse agli arresti in casa. Stessa sorte per una 44enne. La donna è stata denunciata anche per ricettazione perché trovata in possesso di una moto con telaio abraso. E ancora scoperto un 42enne, trovato a passeggiare in strada anziché a casa dove sta scontando una pena ai domiciliari.

Non mancano i furbetti del reddito di cittadinanza. Tre operai al lavoro in un cantiere nell’Isolato 5 vedranno revocato il beneficio considerato che sono stati scoperti al lavoro “in nero” in una ditta specializzata in ristrutturazioni. Nei loro confronti una denuncia. Infine tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.