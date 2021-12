Bonus Sport per minori in Campania: ecco i requisiti per ottenerlo

Bonus Sport in Campania: il voucher (che sarà assegnato dall’Arus) è destinato ai minori dai 6 ai 15 anni facenti parte di nuclei familiari con redditi medio-bassi.

Dopo l’approvazione in Consiglio regionale del regolamento attuativo, è in arrivo in Campania il Bonus Sport, voucher (che sarà assegnato dall’Arus) destinato ai minori dai 6 ai 15 anni facenti parte di nuclei familiari con redditi medio-bassi, con l’obiettivo di agevolare la pratica sportiva.

Come riporta “Fanpage”, la delibera regionale sul Bonus Sport, predisposta dall’assessora all’Istruzione Lucia Fortini e firmata dal governatore Vincenzo De Luca, è stata inserita all’interno della legge regionale di bilancio 2021 (budget di 7 milioni di euro fino al 2023), che andrà in aula nei prossimi giorni. Ecco ciò che c’è da sapere sul Bonus Sport.

Bonus Sport: ecco i requisiti per ottenere il voucher

Minori residenti in Campania, che praticano attività sportiva e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Tali soggetti minori, per beneficiare dei voucher sport devono, inoltre, essere parte di un nucleo familiare che rientra nei seguenti parametri come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS:

ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Bonus Sport: ecco gli importi del voucher

Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva e in possesso dei requisiti potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 400,00 .

e in possesso dei requisiti potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a . Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva , ed in possesso dei requisiti potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 800,00 .

, ed in possesso dei requisiti potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a . Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva , ed in possesso dei requisiti, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 1.200,00 .

, ed in possesso dei requisiti, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a . Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari ad € 1.600,00.

Bonus Sport: come può essere utilizzato

Il voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in Campania, affiliate a:

Federazioni Sportive;

Discipline Sportive Associate;

Enti di Promozione ed Associazioni Benemerite riconosciute rispettivamente dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in quanto Ente Pubblico che sovrintende sulle attività destinate alle persone normodotate, e dal Cip (Comitato Ita-liano Paralimpico) in quanto Ente Pubblico che sovrintende sulle attività sportive per persone con disabilità fisico-motoria, cieca, sorda e intellettiva relazionale.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere iscritte nell’apposito Registro Coni, per chi svolge attività rivolta a minori normodotati, e nel Registro Parallelo Cip per chi svolge attività rivolta a minori con disabilità.

Bonus Sport: come verrà formata la graduatoria

L’Arus verificherà il possesso dei requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti alla procedura, per l’ammissibilità delle domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto dei seguenti elementi in ordine di priorità:

fascia di reddito del nucleo familiare ;

; valore indicatore ISEE più basso ;

; in caso di parità, la priorità sarà data alla domanda relativa al minore con disabilità ;

; in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.