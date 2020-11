Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Bologna-Napoli è il match che vede il ritorno in campo della formazione di Gattuso dopo la vittoria in Europa League sul campo del Rijeka: tutti i dubbi di formazione e i modi per seguirla.

Il Bologna e’ sempre piu’ in emergenza. Si fermano anche Mbaye e Sansone: il terzino senegalese ha accusato una lesione muscolare al flessore destro, mentre l’esterno d’attacco italiano deve fare i conti con una lesione muscolare al pettineo destro. Per entrambi, sono previste 3-4 settimane di stop: niente Napoli e arrivederci dopo la sosta, con Sampdoria o Crotone, quando rientrera’ pure Medel. Ai box restano pure Dijks, Poli, Santander e Skov Olsen. Con il Napoli, Mihajlovic dovra’ rinunciare a sette pedine, con una formazione titolare pressoche’ obbligata.

Il Napoli, dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo, ritrova fiducia grazie al successo in rimonta nella 3/a giornata del Girone F dell’Europa League ottenuto sul terreno di gioco dell’HNK Stadion di Rijeka, in Croazia, contro la locale squadra. Gattuso, dopo un ampio turnover, è pronto a schierare i cosiddetti titolari, tra cui Osimhen, vicino al quale potrebbe tornare capitan Insigne dal primo minuto, a completare il reparto d’attacco con Mertens e uno tra Politano e Lozano.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski (Bakayoko); Politano (Lozano), Mertens, Lozano; Osimhen.

Dove vedere la partita in streaming e tv

La partita Bologna-Napoli si disputerà domenica 8 novembre 2020 alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, e sarà visibile in tv in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre). Per quanto riguarda la diretta streaming, è disponibile il servizio online Sky GO per chiunque sia in possesso di un abbonamento all’emittente satellitare: è possibile accedervi da computer o dispositivo mobile tramite app dedicata. Il match sarà, infine, visibile anche sulle frequenze di Now TV, la web tv di Sky.