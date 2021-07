Black Dolphin: al via la terza tappa della Coppa Italia di windsurf

Black Dolphin impegnati a Torbole per la terza tappa della Coppa Italia ai Campionati Nazionali della classe Techno 293 di windsurf.

La squadra Windsurf Tribe’s Black Dolphin, composta da nove atleti, è partita per la terza tappa della Coppa Italia e ai Campionati Nazionali della classe Techno 293 (Classe Olimpica Giovanile) in programma da domani, giovedì 15 luglio, a sabato 17 luglio a Torbole, sul lago di Garda.

La squadra è composta da tre atleti kids: Giordana Marino in CH4, che ha conquistato il terzo posto alla regata precedente, Lorenzo Passaro Chianese e l’esordiente Emanuele Gargiulo in CH3.

In Under 13 la promessa Rebecca Fiorentino, che negli ultimi due anni ha conquistato la medaglia d’argento della Coppa Prima Vela.

In Under 15 Ernesto De Amicis, sempre vicinissimo al podio nelle regate precedenti, e quattro atleti Under 17: Nicholas Battaglia, Giorgia Marino, Eleonora Nicolosi e Mauro Stingo, tutti giovani velisti in rapida crescita.

Gli atleti, insieme ad altri quindici protagonisti, si allenano quotidianamente nelle acque di Arco Felice-Lucrino, presso la nuova sede dell’ASD Black Dolphin avuta in concessione dal Comune di Pozzuoli e inaugurata lo scorso autunno.

La pratica è stata appoggiata dall’assessore al demanio Roberto Gerundo e avallata dalla giunta comunale di Pozzuoli che, con questa delibera, ha valorizzato un’area che altrimenti sarebbe rimasta deserta e senza alcun utilizzo sociale.