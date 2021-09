Bimbo ucciso in via Foria, oggi i funerali di Samuele

Si terranno oggi le esequie del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni morto venerdì scorso a Napoli, in via Foria, dopo essere stato lasciato cadere nel vuoto dal domestico.

Si terranno alle 12 di oggi, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci di Napoli, le esequie del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni ucciso venerdì scorso a Napoli, in via Foria, dal domestico che l’ha preso in braccio e lo ha lasciato cadere nel vuoto, quando la mamma, all’ottavo mese di gravidanza, si è recata in bagno per per un lieve malore.

Ieri pomeriggio, intanto, si è svolto, nel Secondo Policlinico, l’esame autoptico disposto dalla Procura che sta indagando sull’accaduto e che accusa il domestico, Mariano Cannio, di 38 anni, di omicidio volontario aggravato.