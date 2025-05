Bimbo di 2 anni dalla striscia di Gaza all’ospedale Santobono di Napoli

Il bimbo, accompagnato dal padre e dal nonno, è arrivato alle prime luci dell’alba all’ospedale Santobono, da Beit Hanoun, nell’area Nord Est della Striscia di Gaza.

Un paziente di appena due anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell’alba all’ospedale Santobono con un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro dopo essere atterrato nella notte all’Aeroporto di Pratica di Mare con un volo militare organizzato dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) e con la supervisione della Regione Campania.

Il bimbo, accompagnato dal padre e dal nonno, arriva da Beit Hanoun, nell’area Nord Est della Striscia di Gaza. È affetto da malattia granulomatosa cronica, rara patologia del sistema immunitario che espone i soggetti di cui ne sono affetti a ripetute infezioni gravi, ed è ora ricoverato presso il reparto di Pediatria Generale e Dermo-Immuno Reumatologia, diretto da Luigi Martemucci, dove potrà ricevere le cure necessarie.

La Fondazione Santobono Pausilipon si è immediatamente occupata di predisporre l’accoglienza degli accompagnatori presso gli alloggi riservati ai familiari dei pazienti e di contattare i mediatori culturali che assisteranno i parenti e che li supporteranno nei colloqui con i sanitari.

“Accogliere pazienti provenienti da territori di guerra richiede una complessa macchina organizzativa in cui ogni istituzione coinvolta, ogni soggetto impegnato in prima linea, fa la sua parte con dedizione e responsabilità. Per noi ogni singolo bambino che arriva da territori martoriati dalla guerra per ricevere le cure di cui ha bisogno è un piccolo paziente a cui restituiamo la speranza e a cui diamo la possibilità di ricevere la migliore assistenza possibile. Non è solo un caso clinico, ma espressione di quella umanità alla base del diritto universale alle cure”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon.