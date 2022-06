Biagio Izzo affascinato dai Super Heroes alla Mostra D’Oltremare

L’attore Biagio Izzo ha visitato I Super Heroes & Co.Batman ed è rimasto affascinato dai personaggi Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, e dal travolgente labirinto di Alice.

Anche l’attore Biagio Izzo è restato affascinato da I Super Heroes & Co. in arrivo alla Mostra D’Oltremare dal 2 giugno 2022. Presentati in anteprima e comicamente dal beniamino del pubblico nel meraviglioso Parco Robinson con ingresso da Viale Kennedy, i tanti personaggi dai super poteri sono pronti per incantare grandi e piccini.

Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offrirà l’opportunità per un’indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti a Batman, Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, fino a giungere al travolgente labirinto di Alice.

Con un’altra area dedicata al food con tante buone specialità da gustare ispirate al mondo dei cartoni, la mostra al Parco Robinson, organizzata da Alta Classe Lab, We Share, Next Event e Promotion, resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato.

I biglietti si possono acquistare anche online su go2.it e ticketone.it. Infoline 3393194813-0812482200.