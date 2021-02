Benevento, un arresto e 5 indagati per intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio

Sono state sequestrate anche alcune attività riconducibili all’uomo finito in manette a Benevento per intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.

La Guardia di Finanza di Benevento e gli agenti della Questura sannita hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per i reati di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Inoltre, sono state sequestrate alcune società allo stesso riconducibili. L’uomo, pluripregiudicato, è già condannato per reati in materia di stupefacenti, usura ed estorsione.

Negli anni aveva impiegato e trasferito in svariate attività economiche e imprenditoriali il denaro proveniente dalla commissione dei reati, inoltre aveva intestato alla moglie e al figlio società e imprese a lui direttamente riconducibili e da lui concretamente gestite al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione.

Gli accertamenti hanno palesato una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli reali. Le indagini hanno consentito di procedere in stato di libertà nei confronti di ulteriori 5 persone, a vario titolo coinvolte, in concorso, nel reato di intestazione fittizia di beni. Nello specifico sono stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca beni e compendio aziendale di tre imprese individuali e di una società, tutte operanti nella città di Benevento, nel settore bar e ristorazione, deputate alla gestione di due bar, uno ubicato in zona Duomo e l’altro in zona Mercato, nonché di un ristorante di recente apertura sito in via Marmorale, per un valore complessivo stimato in oltre 500mila euro, la cui gestione è stata demandata ad un amministratore giudiziario al fine di salvaguardare l’attività commerciale e consentirne la prosecuzione consentendo allo Stato di percepirne introiti , fino a questo momento illecitamente percepiti dall’indagato oggi sottoposto a misura cautelare.