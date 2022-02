Benevento, soldi centri d’accoglienza per spese personali: sequestri per oltre 700mila euro

Cronaca di Benevento: la GdF ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di oltre 700mila euro quale profitto del reato di peculato ascritto a 3 soggetti.

Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Benevento su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dalla GdF di Benevento nei confronti di 3 persone, una delle quali amministratore di fatto di un consorzio per la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di Benevento.

I 3 destinatari del decreto sono indagati per peculato. Il provvedimento ha ad oggetto beni nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza di 774.127,49 euro.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’amministratore e gestore di fatto del Consorzio, aggiudicatario di bandi di gara e delle convenzioni stipulate con la Prefettura di Benevento, si sarebbe appropriato, sia direttamente che attraverso alcuni familiari, di ingenti somme di denaro erogate al Consorzio facendole transitare su conti personali e destinandole a spese di piacere.

Le indagini delegate dalla Procura alla guardia di finanza di Benevento avevano già portato all’emissione di un primo decreto di sequestro preventivo da parte del tribunale sannita, eseguito il 24 luglio 2020 e avente ad oggetto la somma di 1.146.602,28 euro, ancora da erogare a saldo delle prestazioni operate dal consorzio, riconducibile ad uno degli indagati, in quanto profitto del reato di frode nelle pubbliche forniture.