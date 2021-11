Bellizzi, incidente sul lavoro: morto un operaio 57enne

Cronaca di Salerno: un operaio di 57 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro avvenuto mentre puliva la canna fumaria di un appartamento.

Incidente sul lavoro a Bellizzi, nel Salernitano, dove Giovanni Colangelo (operaio di 57 anni) è morto mentre stava lavorando alla pulizia di una canna fumaria.

Come riporta “Il Mattino”, secondo una prima ricostruzione l’uomo stava ispezionando la canna fumaria di una stufa a pellet in un appartamento di via Olmo, quando, per cause ancora ignote, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto battendo la testa.

In corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Battipaglia e del servizio di prevenzione ed infortuni della Asl di Salerno, che stanno indagando per capire la dinamica di quanto accaduto stamattina, lunedì 15 novembre. Il magistrato ha inoltre disposto il sequestro della salma che sarà sottoposta ad autopsia.