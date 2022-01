Bel-Air, anticipazioni: arriva un nuovo trailer [VIDEO]

Bel-Air, anticipazioni. Ecco il nuovo trailer del riadattamento drammatico della serie comedy con Will Smith.

Arriva un nuovo teaser trailer per Bel-Air, rifacimento drammatico della serie tv comedy degli anni ’90 con protagonista Will Smith. E’ stato lo stesso Smith a volere che il corto realizzato da Morgan Cooper si trasformasse in una vera e propria serie.

Advertisement

Willy, interpretato questa volta da Jabari Banks, sarà proiettato in un universo più realistico e drammatico, cambiando totalmente il punto di vista rispetto a quello a cui eravamo abituati.

Ecco la sinossi ufficiale.

Ambientata nell’America moderna, la nuova serie drammatica di Peacock, immagina l’amata sitcom attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will fa i conti con il potere delle seconde possibilità mentre naviga tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall’unico che abbia mai conosciuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peacock (@peacocktv)

Ecco il secondo teaser trailer della serie.

Rileggi le ultime anticipazioni di Bel-Air.