Beautiful, anticipazioni: Zoe accetta di sposare Thomas

Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 maggio. Zoe accetta la proposta di Thomas che vuole sposarsi il prima possibile per far reagire Douglas.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful. Il piano di Thomas per tornare con Hope procede spedito: Zoe ha accettato la sua proposta e ora non resta che organizzare il matrimonio il prima possibile.

Questa notizia, infatti, ha molto turbato Douglas. Così facendo Thomas spera che Hope possa sacrificarsi per il bene del bambino, che la considera sua madre e non vuole perderla assolutamente.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Zoe, sia pure titubante, accetta la frettolosa proposta di matrimonio di Thomas; le nozze saranno celebrate al più presto. Thomas annuncia a Douglas e a Hope la lieta notizia e il bambino reagisce male; Thomas appare sorpreso, ma in realtà è proprio quello che sperava!

Hope chiede inutilmente a Thomas di rimandare le nozze con Zoe per preparare Douglas alla nuova situazione. Liam e Steffy giocano con Kelly e Beth, ma Liam soffre per la sua separazione da Hope e si augura che prima o poi la famiglia si ricongiunga.

Hope ha chiesto a Thomas di rimandare il matrimonio con Zoe nell’interesse del piccolo Douglas, ma lui non se ne cura e comunica la sua volontà di sposare al più presto la Buckingham, destabilizzando Douglas e la stessa Hope.

Il piano di Thomas consiste nell’indurre Douglas a supplicare Hope di sposare suo padre prima che lo faccia Zoe, come sospettano anche Steffy e Liam. Liam continua a ripetere a Hope che Thomas non è innamorato di Zoe e che il matrimonio con lei è solo un espediente per spingere Hope a rimettersi con lui per il bene di Douglas.

Anche Carter, oltre a Steffy e Liam, cerca di mettere in guardia Zoe sulle reali intenzioni di Thomas. Steffy, dopo molte esitazioni, rivela a Liam che il bacio che gli ha dato e che ha portato alla rottura con Hope, era uno stratagemma escogitato da Thomas e che lei ha accettato di essere sua complice.

Allo chalet, Hope e Thomas continuano a dibattere sulle nozze tra lui e Zoe; quando Hope si assenta, Thomas spiega a Douglas che l’unico modo per scongiurare che lui sposi Zoe è che Hope accetti di diventare sua moglie e lo spinge a cercare di convincerla.

Flo spiega alla madre il perché lei e Wyatt vogliano rendere felici gli ultimi giorni di vita di Sally.

Flo e Shauna parlano dell’interesse di quest’ultima per Ridge. Lo stilista intanto informa Brooke delle nozze di Thomas; Brooke non ne è entusiasta, dicendosi convinta che sia ancora tutta una tattica.

Steffy riconosce di aver voluto baciare Liam, ma sostiene anche di non voler tornare con lui a queste condizioni. Quando Hope sopraggiunge, Steffy le dice che Liam non l’ha tradita, che la ama e che il bacio che gli ha dato era stato pianificato per smascherare i piani perversi di Thomas.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.