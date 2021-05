Beautiful, anticipazioni: colpo di scena al matrimonio di Thomas e Zoe

Beautiful, anticipazioni dal 30 maggio a 5 giugno. Va in scena il matrimonio tra Zoe e Thomas, con quest’ultimo che spera di convincere Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 30 maggio al 5 giugno. E’ arrivato il momento del matrimonio farsa tra Zoe e Thomas, anche se la ragazza non conosce le reali intenzioni del suo futuro marito.

Nonostante tutti la mettano in guardia sulle sue intenzioni, Zoe non vuole sentire ragioni. Ormai tutti hanno mangiato la foglia, anche Hope ha capito i suoi piani e per smascherarlo, il giorno delle nozze, si presenta con l’abito da sposa.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge confida a Shauna di non capire lo scetticismo di Brooke riguardo al matrimonio imminente tra Thomas e Zoe. Mentre Brooke cede al canto delle sirene di Bill, Hope accetta la proposta di matrimonio di Liam.

Bill promette a Brooke di proteggerla e quel momento di tenerezza culmina in un lungo bacio, di cui poi Brooke si pente. La sera prima del matrimonio è tutto pronto: Ridge, Quinn ed Eric non vedono l’ora di accogliere Zoe in famiglia.

Nel frattempo in un’altra casa il clima è ben diverso: Hope, Liam e Steffy, ormai convinti del vero scopo del matrimonio di Thomas, intendono fermarlo e smascherare Thomas davanti a tutti.

Thomas cerca di costringere Douglas a intervenire su Hope perché sia lei la futura sposa. È il giorno del matrimonio tra Thomas e Zoe. Mentre tutti gli invitati attendono l’inizio della cerimonia, Thomas cerca di tranquillizzare Douglas, al quale dice che cosa deve fare per cercare di convincere Hope a fermare le nozze, perché lui spera che, alla fine, sia lei a sposarlo invece di Zoe.

Nessuno è a conoscenza del cinico piano di Thomas (che coinvolge l’innocente Douglas), tranne Vinny. Quest’ultimo cerca in ogni modo di dissuaderlo dal portare avanti un piano che lui ritiene folle.

Brooke cerca di mettere in guardia la futura sposa per l’ultima volta, prima che Thomas e Zoe si sposino. Vinny dice a Thomas che sta giocando un gioco pericoloso. Nel frattempo, alla Spencer, Bill e Wyatt parlano del matrimonio, convinti che si tratti di una farsa.

Quando Zoe arriva all’altare, Douglas ha una crisi e lascia la stanza. Hope lo insegue per consolarlo. Zoe insiste perché la cerimonia continui e, nonostante Thomas le dica che preferirebbe aspettare Douglas, arrivano allo scambio degli anelli, quando avviene un colpo di scena.

Si sta per celebrare il matrimonio di Thomas con Zoe e all’improvviso entra Hope per mano a Douglas, vestita da sposa. Thomas in un secondo liquida Zoe e dice a Hope di essere pronto a sposarla per coronare il sogno di suo figlio e diventare una vera famiglia.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.