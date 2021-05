Beautiful, anticipazioni: Wyatt chiede a Sally di tornare da lui

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 20 maggio. Su proposta di Flo, considerando la sua salute, Wyatt chiede a Sally di tornare a casa sua.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 16 al 20 maggio. In queste puntate tutti vengono a conoscenza delle condizioni di salute di Sally, visto che Katie ha deciso che non era il caso di tenerlo segreto.

Di conseguenza si fanno tutti in quattro per lei e per non farle capire che sanno. Wyatt, su suggerimento di Flo, le chiede di tornare a casa sua. Ridge e Steffy decidono di non licenziarla ma anzi usare alcuni dei suoi modelli.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Katie si trova in compagnia di Ridge e Steffy e ha appena raccontato loro le drammatiche vicende di Sally, che è in fin di vita e merita di vivere il tempo che le rimane circondata dagli affetti.

Ridge e Steffy, invece di licenziare Sally, avendo saputo che è malata terminale le confermano il lavoro e inseriscono i suoi modelli nella collezione d’alta moda della Forrester.

Tutti vogliono aiutare Sally, ma senza rivelare che sanno della sua malattia. Sally ne ha parlato solo con Katie, facendole promettere di non dirlo a nessuno. Pur amandolo, Flo convince Wyatt a far tornare Sally a vivere con lui.

Katie è perplessa, come lo è Wyatt, sul fatto di poter mantenere il segreto sulla malattia di Sally. Ma Wyatt cercherà di essere il più credibile possibile con Sally, fingendo di ignorare che lei sia malata.

Sally è indecisa se accettare o meno la proposta di Wyatt di tornare a vivere con lui, perché teme che Wyatt sappia delle sue condizioni e non si fida del suo amore.

Bill, Flo, Wyatt e Katie sono d’accordo sul far passare a Sally gli ultimi mesi che le restano serenamente e con amore. Bill apprezza il gesto di Flo e comincia a perdonarla. Katie cerca di convincere Sally a tornare con Wyatt.

Katie cerca di convincere Sally ad accettare la proposta di Wyatt di andare a vivere da lui. Sally rifiuta. Sa che con il passare dei giorni non potrà più nascondere i sintomi della malattia e lei non vuole la pietà del suo ex fidanzato.

Flo, Bill e Wyatt parlano del fatto che Flo spera che Sally accetti la proposta di Wyatt e che possa vivere gli ultimi giorni della sua vita accanto alla persona che ama e che potrà darle amore e conforto.

Thomas, incalzato dal suo amico Vinny, che lo rimprovera di usare tutti e soprattutto suo figlio per avere Hope, decide di mettere subito in atto il suo piano.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.