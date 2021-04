Beautiful, anticipazioni: Quinn minaccia Brooke di ucciderla

Beautiful, anticipazioni dal 12 al 17 aprile. Quinn giura vendetta a Brooke: se la rivale si metterà ancora sulla sua strada, la eliminerà.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 12 al 17 aprile. Va avanti la guerra personale tra Brooke e Quinn. Le due donne si odiano e non possono più convivere.

Addirittura Quinn minaccia di eliminare la rivale se la troverà ancora sulla sua strada. Intanto Flo, che è stata perdonata grazie a Katie, spiega il suo ruolo nel rapimento di Beth, mentre Wyatt comunica a Quinn che è tornato proprio con Flo.

Beautiful: vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Flo racconta a Bill e Katie come sia stata coinvolta nel rapimento di Beth, e ora pensa che lei e Wyatt torneranno insieme. Sally, però, non è disposta a farsi da parte.

Wyatt comunica a Quinn di essersi rimesso con Flo. Sally dice a Flo di non voler rinunciare a Wyatt mentre Hope rivela a Thomas ciò che è accaduto con Liam.

Steffy, pentita di aver baciato Liam assecondando Thomas, è sul punto di confessarlo a Liam, ma Thomas glielo impedisce. Nel frattempo Brooke parla a Hope di quanto accaduto con Shauna e Quinn.

Quinn giura vendetta a Brooke, colpevole di aver tentato di comandare a casa sua e di aver cercato di metterle Eric contro. Liam è in ansia per Hope che continua a frequentare Thomas, Bill gli consiglia di tornare da Steffy. Mentre Shauna fa la valigia, Quinn le confessa una cosa inquietante: se Brooke non la smetterà, la farà fuori.

Tra Quinn e Brooke è guerra aperta, ma la Fuller consiglia alla nemica di non sfidarla. La Fuller poi rivela a Ridge che per colpa di Brooke, Shauna è stata allontanata da Villa Forrester e che la Logan sta cercando anche di distruggere il suo matrimonio con Eric.

Da quando Wyatt l’ha lasciata ed è tornato da Flo, Sally ha iniziato a sentirsi poco bene, arrivando persino a commettere errori sul lavoro a causa della sua mancata concentrazione. La Spectra decide allora di recarsi da un dottore.

