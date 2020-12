Beautiful, anticipazioni: Flo dona un rene a Katie

Beautiful, anticipazioni dal 14 al 19 dicembre. Katie ha bisogno di un nuovo rene e dopo molte ricerche si trova un donatore.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful. Katie ha disperatamente bisogno di un donatore: per sopravvivere deve avere un rene il prima possibile.

Dopo un lungo cercare si trova finalmente un donatore compatibile, ma nessuno si aspetta chi possa essere. E’ la giovane Flo, che decide di aiutare la donna donandole uno dei suoi reni.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Brooke e Ridge sono ormai decisi a separarsi. Per Brooke, infatti, è impossibile tollerare il tradimento del marito e non intende più lottare per questo amore. Quando Steffy viene a sapere che il matrimonio del padre è finito, è sconvolta. Ridge, allora, le spiega che è tutta colpa sua: si è ubriacato e ha trascorso la notte con Shauna.

Katie è ricoverata in ospedale. Ha urgente bisogno di un trapianto di rene per poter sopravvivere. È disperata perché sente di non poter affrontare un’altra sfida dolorosa come questa. Tenta di trovare un po’ di conforto, confidandosi con Bill e Brooke. Entrambi la incoraggiano a lottare perché la vita può ancora riservarle tante sorprese.

Katie è pronta ad affrontare la sua sorte. Tuttavia, sembra che sia un’impresa molto ardua trovare un donatore di rene compatibile. Così, inizia a perdere ogni speranza di potersi salvare e precipita di nuovo nello sconforto. Non sa che Flo, che si sente in colpa per ciò che ha fatto a Hope e Liam, si sta prodigando in gran segreto per tentare di aiutarla.

Katie, Bill, Brooke e Donna ricevono la notizia che aspettavano con tanta ansia. È stato trovato un donatore di rene compatibile. Finalmente Katie Logan potrà operarsi e avere una chance in più di sopravvivere. Flo ha deciso di donare un rene a Katie. Così, all’insaputa di tutti viene ricoverata e si sottopone all’espianto del rene.

La famiglia di Katie è felice che sia stato trovato un donatore compatibile. La persona in questione, però, ha chiesto di mantenere segreta la sua identità. Bill, Donna e Brooke riflettono sulla sua grande generosità e si rallegrano all’idea che Katie possa riavere una vita normale e godersi la crescita del figlio Will, che tanto ama.

Katie si sottopone al trapianto di rene. L’intervento va per il verso giusto e la sua famiglia tira un sospiro di sollievo. I medici, nonostante siano fiduciosi, invitano la famiglia Logan e Bill Spencer a essere cauti. Esiste ancora il rischio, infatti, che possa esserci un rigetto. Brooke e Donna attendono con il fiato sospeso.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.