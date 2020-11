Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 novembre. Flo esce di prigione

Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 novembre. Ridge accetta di far uscire Flo di prigione per salvare il figlio Thomas.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 15 al 21 novembre. In queste puntate vedremo Ridge decidere di far uscire Flo di prigione per evitare ulteriori guai al figlio Thomas.

Questo però non fa che aumentare la tensione tra lo stesso Forrester e Brooke, visto che la donna vorrebbe che Thomas pagasse per tutte le sue malefatte. Brooke litiga anche con Shauna, che sta ovviamente dalla parte della figlia.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Shauna chiede a Ridge di far uscire di prigione Flo e di accettare l’accordo di immunità. Nel frattempo Flo riceve la visita di Steffy in prigione.

Ridge, seppur controvoglia, decide di accettare che Flo goda dell’immunità e le concede di fatto la libertà, per evitare che la sua deposizione possa nuocere a Thomas. Per Flo si chiude così un brutto capitolo della sua vita: grazie a Ridge Forrester uscirà di prigione, ma questa decisione crea ulteriori attriti tra lo stilista e Brooke.