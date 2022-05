Beautiful, anticipazioni al 21 maggio: Finn chiede a Steffy di sposarlo

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 15 al 21 maggio. In queste puntate vediamo Finn andare da Steffy per rivelarle che il test di paternità è stato falsato ed è lui il padre del bambino.

Inoltre Finn si dichiara e le chiede di sposarlo. Cosa risponderà Steffy? Intanto Brooke non è contenta di Liam e Steffy che hanno incasinato nuovamente la vita della figlia e anche di Thomas che le rivela di non averla ancora dimenticata.

Brooke è molto arrabbiata con Liam e con Steffy, che ancora una volta hanno sconvolto la vita della figlia. Thomas rivela a Hope che il figlio di Steffy è di Finn e non di Liam e che a falsificare il test di paternità è stato Vinny.

Wyatt cerca di infondere coraggio in Liam che teme di aver perduto per sempre moglie e famiglia, non sapendo ancora di non essere il padre del bambino di Steffy, e che il vero padre è Finn. Quest’ultimo racconta la verità a Steffy sulla paternità del suo bambino e le chiede di sposarlo.

Finn ha detto a Steffy che il figlio che aspetta è suo e non di Liam; Steffy ha accettato di sposarlo e gli chiede spiegazioni su quanto è avvenuto, essendo preoccupata soprattutto che Thomas possa aver commesso delle scorrettezze (ma Finn la rassicura in tal senso).

Ridge e Brooke parlano di Steffy: Ridge è amareggiato perché la figlia vuole trasferirsi a Parigi, ma poi arriva Thomas e spiega quanto accaduto anche a loro. Allo chalet, Hope dà la notizia a Liam con delicatezza perché pensa che Liam possa dispiacersi perché il bambino non è suo.

Quando Hope informa Liam del fatto che il bambino di Steffy non è suo, lui rimane scioccato. Mentre Thomas racconta nei dettagli a Brooke e a Ridge il piano di Vinny per falsificare il test di paternità, Steffy e Finn sono entusiasti che il bambino sia loro.

Hope chiede a Liam cosa provi realmente dopo aver saputo di non essere il padre del figlio di Steffy. Finn dichiara a Steffy tutto il suo amore per lei ed esprime tutta la sua felicità nell’attesa del loro bambino. Intanto, Hope non riesce a perdonare a Liam la sua folle notte con Steffy e non la consola che il marito non sia il padre del bambino.

Thomas tiene sulle spine Brooke ammettendo di non aver dimenticato Hope e di essere pronto a unirsi di nuovo a lei. Il matrimonio tra Hope e Liam è in una situazione critica e Bill cerca di convincere Liam a fare di tutto per farsi perdonare dalla moglie.

