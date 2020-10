Beautiful, anticipazioni fino al 17 ottobre: arrestato il dottor Reese

78

Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 ottobre. Scoperta la verità su Beth, mentre la sua famiglia è felicissima, il dottor Reese viene arrestato.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dall’11 al 17 ottobre. In queste puntate vedremo la reazione alla scoperta della verità sulla sorte della piccola Beth.

La sua famiglia è infatti felicissima di averla ritrovata dopo aver pensato a lungo di averla persa. Per i colpevoli le cose invece si fanno molto pesanti: il dottor Reese viene arrestato mentre Flo deve affrontare la reazione della sua famiglia.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope, dopo aver scoperto la verità su Beth, sente di dovere delle scuse al piccolo Douglas. Il bambino ha tentato in tutti i modi di farle capire che la bambina che tutti chiamavano Phoebe, era in realtà Beth. Hope si dice dispiaciuta per non avergli creduto. È proprio grazie a Douglas se la famiglia si è finalmente riunita.

Vinny, amico di Thomas, è profondamente angosciato dopo aver appreso gli ultimi sviluppi del segreto di Beth. Thomas dovrà affrontare le conseguenze e pagare per i suoi sbagli. Dal canto suo, il giovane ha un solo chiodo fisso. Come riuscire a convincere Hope a tornare da lui. Bill, insieme a Katie e a Will, vanno a trovare Beth e Hope.

Colui che ha privato Beth dell’amore di sua madre dovrà pagare per ciò che ha fatto. Ridge, infatti, riceve una telefonata che gli dà un po’ di sollievo. Il padre di Zoe è stato arrestato. Bill è molto colpito da quanto accaduto a Liam, Hope e Beth. In un momento di fragilità, mette da parte la corazza da duro e fa una dichiarazione affettuosa al figlio e alla nipote.

Brooke e le sue sorelle sono furiose. Non possono accettare che Flo, che è stata accolta in famiglia con grande affetto, abbia fatto una cosa così grave a Hope. Mentre discutono animatamente dell’accaduto, interviene Shauna. La discussione si fa ancora più agguerrita, perché Shauna non accetta che parlino in quei termini della figlia.

Flo continua a soffrire per i sensi di colpa. Lei, proprio come le Logan, riconosce di non essere stata onesta con la cugina, nonostante lei abbia fatto di tutto per farla sentire a suo agio in famiglia. È pronta a fare il possibile per farsi perdonare per la sofferenza che le ha inflitto.

La famiglia Forrester non si lascia di certo impietosire da Flo, che di punto in bianco ha scoperto di avere una coscienza. Al contrario, sono tutti compatti nell’idea che non debba esserci alcuna tolleranza nei confronti della ragazza. Anche Flo dovrà rispondere dell’accusa di rapimento e frode.

