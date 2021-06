Beautiful, anticipazioni al 10 luglio: nuovo bacio tra Ridge e Shauna

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 4 al 10 luglio. Ridge, dopo aver visto il bacio tra Brooke e Bill, segue Shauna a Las Vegas e i due si baciano di nuovo.

Questa volta però la donna gli suggerisce di tornare a casa, poiché è sicura che la sua storia con Brooke non potrà mai finire. Intanto Flo inizia a sospettare che la malattia di Sally sia un bluff per provare a riprendersi Wyatt.

Dopo l’incresciosa situazione che ha avuto come protagonisti Brooke e Bill (il cui bacio è stato immortalato da un video di Shauna e mostrato pubblicamente), Steffy e Katie si confrontano sul senso di reciprocità in amore.

Brooke tenta disperatamente di mettersi in contatto con Ridge, che non risponde ai suoi messaggi. Donna cerca di tranquillizzarla: è sempre tornata con Ridge anche dopo le peggiori bufere e il loro amore supererà anche questa prova. Intanto Eric discute con Quinn: non gli è piaciuto il modo di procedere della moglie, la sua intromissione nella vita del figlio e della nuora.

Quinn, rimproverata da Eric per essersi intromessa nella vita di Ridge e Brooke, si difende e continua ad accusare quest’ultima, con un carico di rabbia che ha covato negli anni. Ridge si è rifugiato da Shauna e a casa di lei si sente finalmente “un uomo tranquillo”. Donna cerca di convincere Katie a perdonare Bill e Brooke.

Brooke, disperata perché Ridge non le risponde al telefono, riceve la visita di Bill, che si trova là per consolarla, ma lei non vuole perché teme altre chiacchiere. Tra Ridge e Shauna, a Las Vegas, cresce la voglia di stare insieme: i due si baciano.

Brooke cerca di sapere da Eric dove si trova Ridge e incolpa Quinn di aver distrutto il suo matrimonio. Ridge intanto è a Las Vegas con Shauna che, pur amandolo, lo invita a tornare da Brooke.

Flo inizia a nutrire dei sospetti sulla dottoressa Escobar e sulla malattia di Sally e chiede a Wyatt di mandarla via di casa. Sally cerca di convincere la sua amica a continuare la farsa sulla sua malattia.

Ridge è volato a Las Vegas per stare con Shauna e così Brooke, furiosa, si fa dire dal pilota dove sono e gli ordina di riportarlo indietro. Quinn, invece, non le dice nulla per proteggere l’amica.

Flo dice a Wyatt che è giunto il momento che Sally vada a stare da un’altra parte. Lei sostiene di essere preoccupata perché Sally dovrebbe essere seguita meglio e avere cure specifiche, ma è anche molto infastidita dal fatto che Sally abbia provato a baciare Wyatt.

In realtà è ormai chiaro che Sally non sta morendo e che ha architettato tutta la storia della malattia in accordo con la dottoressa Escobar per riconquistare Wyatt.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.