Beautiful, anticipazioni al 24 dicembre: Thomas ruba il manichino con il volto di Hope

Beautiful, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre. Liam scopre che Thomas ha rubato il manichino con il volto di Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 20 al 24 dicembre. Liam scopre che è stato Thomas a trafugare il manichino con il volto di Hope, confermando che le sue manie per la compagna non sono terminate.

Intanto Hope, all’oscuro della scoperta di Liam, decide di assumere Thomas per lavorare alla sua nuova linea di abbigliamento. Anche il resto della famiglia è molto contento dei progressi di Thomas, non conoscendo la realtà dei fatti.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Thomas ha trafugato lo scatolone contenente il manichino di Hope. Liam e Finn parlano proprio di Thomas e della sua ossessione per Hope.

La sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende, inconsapevole del fatto che Zoe sia altrettanto interessata a lui.

Charlie cerca il manichino con le sembianze di Hope e Thomas finge di non saperne nulla. Hope, all’oscuro di tutto, propone a Thomas di entrare nella sua squadra.

Liam confessa a Finn di essere preoccupato per il comportamento di Thomas e decide di andare a trovarlo. Lì farà una sconvolgente scoperta.

Hope e Steffy si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere in Thomas, il quale nel frattempo è tornato a lavorare per “Hope for the future”.

