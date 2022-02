Basket: la Virtus Pozzuoli lotta per tutta la gara ma perde il derby con Sant’Antimo

Serie B di Basket: la Virtus Pozzuoli lotta per tutta la gara pur essendo decimata ma perde il derby con Sant’Antimo per 79-66.

Sconfitta nel derby contro la Geko Psa Sant’Antimo per la Virtus Bava Pozzuoli al termine di una gara molto combattuta. Tra i flegrei in evidenza Gallo e Mehmedoviq anche se Tagliaferri e Spinelli hanno dovuto fare a meno di Longobardi, in panchina solo per onor di firma, oltre alla partenza di Gianmarco Rossi in settimana. Decimata e con gli uomini contati i flegrei hanno cercato di portare a casa i due punti senza fortuna. Pozzuoli decide di prendere subito il largo con un canestro di Gallo e una tripla di Caresta (0-5), con Sant’Antimo che piazza un break di 10-0 e si porta avanti di cinque al 4′ (10-5) con una tripla di Maggio. I padroni di casa provano a dare uno strappo al match con i flegrei che riescono a tenersi incollati, un canestro di Murabito dall’area chiude il primo quarto sul 25-19. Nel secondo periodo il roster puteolano entra con un piglio diverso e mette a segno un parziale di 10-4, aperto da Cagnacci e chiuso da Potì (27-29 al 17′).

Poi, la squadra di Tagliaferri-Spinelli forza un po’ al tiro, mentre, Sant’Antimo trova Maggio in giornata di grazia dal perimetro (42-30 al 19′), poi, un tiro dal pitturato di Gallo chiude il match a metà gara sul 44-35. Nel terzo quarto i flegrei tentano di riportarsi sotto soprattutto con delle conclusioni dal perimetro senza però fortuna.

I padroni di casa, invece, gestiscono il vantaggio chiudendo al 30′ sul 62-51. Nell’ultimo periodo i gialloblù provano a riaprire il match con le triple in sequenza di Murabito e Caresta ma i padroni di casa si mostrano cinici a canestro. Gallo mantiene incollati i gialloblù al match che però non riescono a riaprire. Finisce 79-66.

GEKO PSA SANT’ANTIMO-VIRTUS BAVA POZZUOLI 79-66

GEKO PSA SANT’ANTIMO: Battaglia, Puca, Cena 22, Coviello 8, Buono 7, Maggio 32, Ochoa ne, Anaekwe 4, Cantone 4, Verazzo 2. All. Origlio

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Mehmedoviq 10, Caresta 6, Gallo 17, Gaye 8, Potì 4, Sequani, Cagnacci 4, Murabito 9, Thiam 8, Longobardi ne. All. Tagliaferri

ARBITRI: Secchieri di Venezia e Suriano di Torino

NOTE Parziali 25-19, 44-35-62-51. Tiri da 2: Sant’Antimo 13/34 – Pozzuoli 24/45. Tiri da 3: Sant’Antimo 13/29 – Pozzuoli 3/18. Tiri liberi: Sant’Antimo 14/19 – Pozzuoli 9/14. Rimbalzi: Sant’Antimo 36 (Cena 8) – Pozzuoli 40 (Gallo 7). Usciti per 5 falli: Caresta (P).