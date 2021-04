Basket, la Virtus Bava Pozzuoli vince per 76-68 contro la Pall

Virtus Bava Pozzuoli: I gialloblù chiudono con tre uomini in doppia cifra, con Savoldelli (13 assist), insieme a Balic e Gueye sugli esterni oltre a Gaye e Mehmedoviq sotto i tabelloni.

La Virtus Bava Pozzuoli vince con merito per 76-68 contro la Pall. Molfetta al termine di una partita molto tirata. I gialloblù chiudono con tre uomini in doppia cifra, dove giganteggiano Savoldelli (13 assist), insieme a Balic e Gueye sugli esterni oltre a Gaye e Mehmedoviq sotto i tabelloni.

Inizio roboante per i puteolani che piazzano un break di 16-0 aperto da un tiro dal pitturato di Mehmedoviq e chiuso da una tripla di Gueye. Poi, momento di black out dei gialloblù che consentono ai pugliesi di recuperare fino al 20-11 al 10′. Nel secondo parziale Molfetta arriva fino al -7 (20-13), costringendo coach Gentile a chiamare il time out.

Alla ripresa del gioco Pozzuoli inizia di nuovo a correre piazzando un break di 10-4 chiuso da una tripla di Forte (30-17 al 14′). Gli ospiti sono li è con Calisi si riportano di nuovo sotto (30-24) con i flegrei che mantengono il +6 a metà gara (34-28). Nel terzo quarto i puteolani si portano al +11 al 22′ con una conclusione di Bordi (39-28). Poi, però i ragazzi di Gentile hanno un calo consentendo ai pugliesi di portarsi per la prima volta in vantaggio al 26′ (44-45) con due liberi dell’ex Bini.

Ma parziale di 6-0 con due triple di Savoldelli e Balic e Pozzuoli ritorna avanti (52-46). I gialloblù riescono, poi, a controllare e a chiudere sul +5 al 30′ (56-51). Nell’ultimo periodo Molfetta trova spazi in difesa e con l’ex De Ninno va ancora avanti (57-58 al 33′).

Coach Gentile chiama time out e i gialloblù piazzano un break di 12-2 chiuso da una tripla di Gueye (69-60 al 38′). Poi, Balic e Savoldelli prendono per mano la squadra e la conducono al successo.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-PALL.MOLFETTA 76-68

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Gaye 14, Mehmedoviq 8, Savoldelli 16, Gueye 9, Bordi5, Balic 12, Forte 5, Birra ne, Caresta 4, Mavric 1, Kushchev 2, Spinelli ne. All. Gentile

PALL.MOLFETTA: Gambarota 6, Visentin 13, Dell’uomo 9, Bini 10, Mazic 8, Azzollini ne, De Ninno 6, Caniglia ne, Calisi 7, Serino 9, Mezzina ne, Sasso ne. All. Carolillo

ARBITRI: Ugolini di Forlì e Bertuccioli di Pesaro

NOTE Parziali: 20-11, 34-28, 56-51. Tiri da 3: Pozzuoli 9/16 – Molfetta 4/16. Tiri liberi: Pozzuoli 7/9 – Molfetta 16/23. Rimbalzi: Pozzuoli 26 (Mehmedoviq 6) – Molfetta 23 (Gambarota 5). Usciti per 5 falli: nessuno.