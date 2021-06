Basket, APU OWW Udine-Gevi Napoli 71-61. Sacripanti: “Sapevamo che sarebbe stata dura”

Le squadre APU OWW Udine e Gevi Napoli torneranno in campo, ancora al PalaCarnera per gara 4, domenica 27 giugno alle 18,30.

Sconfitta in trasferta per La Gevi Napoli Basket che in gara 3 della finale Playoff, perde al PalaCarnera con l’APU Udine per 71-61. Il miglior realizzatore per la Gevi è Jordan Parks, 19 i suoi punti, sono 13 per Burns.

La serie è ora sul 2-1 per gli azzurri che torneranno in campo domenica alle 18,30 per gara 4.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, coach Boniciolli risponde con Giuri, Mobio, Johnson, Antonutti e Foulland.

Il primo canestro della partita è di Giuri, Zerini risponde dalla media. Udine prova il primo mini-break con Foulland e Antonutti, la tripla di Marini ed il gioco da 3 punti di Parks valgono l’8-8 a metà quarto. La formazione friulana riesce ad allungare con l’8-0 di parziale siglato Foulland-Giuri, l’ingresso in campo di Burns smuove l’attacco della Gevi. Il pivot azzurro segna 7 punti, rispondendo alla tripla sul finale di Giuri. Si va al primo intervallo sul 21-18.

Nel secondo quarto Johnson segna subito cinque punti consecutivi che riportano Udine sul +6 prima del controbreak partenopeo concluso dalla tripla di Parks che regala il primo vantaggio agli azzurri sul 27-26. Giuri è davvero ispirato e va a segno dalla lunga distanza, Johnson sigla il 32-28 ancora da 3 punti prima del nuovo 5-0 Napoli con il solito Burns. Il quarto si chiude sul 36-35 in favore dei padroni di casa.

Equilibrio ad inizio terzo quarto, segnano Parks e Giuri, Zerini riporta in vantaggio Napoli, Foulland segna il 44-41, Parks, con la tripla impatta a metà quarto sul 44-44. Arriva il break decisivo per la formazione friuliana, un 10-2 firmato Giuri-Johnson. Si va all’ultimo intervallo sul 54-46.

Nell’ultimo quarto Napoli prova a rientrare ma è penalizzata dalle percentuali basse in attacco, Antonutti porta avanti Udine di 11, Marini prova a riportare sotto la Gevi sul -7 ma, alla fine, i liberi di Giuri chiudono la partita. Finisce 71-61 con la meritata vittoria dell’APU Udine.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura”. – commenta Sacripanti – “Udine ha giocato un’ottima gara, sono stati molto bravi. Il match si è deciso con il parziale di 7-0 nel terzo quarto in cui loro ci hanno punito. Noi abbiamo sbagliato tanto. Eravamo consapevoli che sarebbe stata una guerra, andiamo sul 2-1 ma dobbiamo rimanere concentrati per la sfida di domenica”.

Gevi Napoli Basket-APU Old Wild West Udine 71-61(21-18;36-35;54-46)

Gevi Napoli Basket: Zerini 6, Klacar ne, Parks 19 , Sandri 1, Marini 7, Mayo 8, Uglietti 2, Lombardi , Burns 13, Monaldi 5, Grassi ne. All. Sacripanti.

APU Udine: Antonutti 10, Giuri 23, Foulland 10, Pellegrino 3, Mian, Italiano 4, Nobile 2, Johnson 19, Schina, De Angeli , Mobio. All.Boniciolli

La gara Apu Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.