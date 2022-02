Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Barcellona-Napoli è senza dubbio la sfida più affascinante dei play-off di Europa League: ecco tutti i modi per poterla seguire.

“In queste partite ci vogliono più cose. Ci vuole cuore, saper soffrire, leggere i momenti giusti della sfida. Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, dare sempre il massimo. Bisogna offrire sempre un buon calcio, per la storia del club e della città di Napoli. Si diventa grandi attraverso queste partite da vincere. Non c’è una divisa diversa fra una competizione e un’altra. Possiamo chiamarli dream match”, così Luciano Spalletti in conferenza stampa su Barcellona-Napoli, andata degli ottavi di finale di Europa League.

“Se vogliamo andare in fondo, per dare gioia ai tanti tifosi che ci seguono fin qui, dobbiamo far risultato a Barcellona. Non useremo una tattica particolare. Vogliamo esibire il nostro marchio. Poi è chiaro che ci sarà da difendersi e soffrire”. Spalletti non cerca alibi sulle assenze. E a proposito dell’assenza di Lozano dice: “Abbiamo tutto quello che ci serve. Non possiamo dipendere da un solo giocatore, per quanto forte sia. Abbiamo una rosa per sostenere la sfida”.

Discorso che può essere esteso eventualmente a Osimhen ma sul nigeriano il tecnico spiega: “Martedì a fine allenamento ha avuto un risentimento al ginocchio, ma lo aveva completato. Niente di muscolare. Oggi (ieri ndr) l`ho tenuto a riposo e giovedì mattina lo valuteremo. Vedremo”.

Arriva l’elogio di Xavi: “Un grande che ha saputo utilizzare spazio e tempo preciso nel suo gioco in mezzo al campo. Avrà già dato molto della sua conoscenza e qualità di quando era calciatore. Mi sembra già a un buon punto. Sulla costruzione parte sempre dal basso, difesa alta e calcio propositivo. E a gennaio sono arrivati calciatori importanti per decidere le partite, per dare uno strappo”.

Le parole di Xavi

“Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l’anno prossimo. Lo faremo nei primi quattro nella Liga o vincendo l’Europa League”. E’ stato chiaro Xavi alla vigilia dell’andata del match del suo Barcellona contro il Napoli al Camp Nou. Un percorso lungo e difficile per i catalani che stanno passando un anno di transizione difficile. “Vorremmo essere – spiega il tecnico – in Champions, è esasperante non esserci ma l’Europa League è un’opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da Champions, perché anche il Napoli è di quel livello, non siamo stati fortunati. Sono una squadra in lotta per lo scudetto e hanno il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Considero questo turno molto equilibrato. Il Napoli è molto compatto, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. E’ una squadra da Champions”.

Per Xavi pesa molto la doppia sfida anche per i problemi infermeria del Barcellona a partire da Eric Garcia al posto dell’infortunato Araujo: “Eric – spiega – è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l’uomo libero, cerca i compagni tra la linee. Poi Busquets potrebbe riposare. Faremo modifiche, delle rotazioni”. Xavi parla anche degli out del Napoli: “Sarebbe una perdita importante – dice – quella di Osimhen, ma hanno tante varianti. Hanno però assenze importanti, come Lozano che è uno che può fare la differenza, e Lobotka. Fabian Ruiz? E’ un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto”.

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Sergio Busquets, F. de Jong; O. Dembélé, L. de Jong, Aubameyang. Allenatore: Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Elmas, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: István Kovács (Romania)

Barcellona-Napoli dove vederla

Barcellona-Napoli, andata degli spareggi di Europa League, si giocherà oggi, giovedì 17 febbraio al Camp Nou, alle ore 18.45.

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Per gli abbonati alla piattaforma streaming basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet. Sarà possibile vederla anche scaricando l’app su una moderna smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile seguire la gara del Camp Nou anche sui canali Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport (252 satellite). Gli abbonati Sky potranno usufruire di SkyGo. Il match sarà visibile anche su NOW: una volta acquistato il pacchetto ‘Sport’ si potrà selezionare la diretta della partita dal palinsesto.