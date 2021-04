Bakajoko e Osimhen stendono il Torino: 0-2 per il Calcio Napoli

Basta un quarto d’ora al Calcio Napoli per mettere al sicuro la partita. Troppi errori in attacco ma ottima la difesa con Rrhamani in gran spolvero

Obiettivo “aggancio al quarto posto” per il Calcio Napoli che con una vittoria nella difficilissima trasferta contro il Torino guadagnerebbe, uno dei posti utili alla qualificazione in Champions, in attesa delle ultime cinque giornate di campionato.

Contro il Torino, impelagato nella lotta per non retrocedere ma in buona forma, Gattuso deve fare a meno di Manolas squalificato, Ospina infortunato e lascia Fabian Ruiz (sempre tra i migliori nelle ultime giornate) in panchina causa un fastidioso dolore alla schiena.

In attacco il tecnico partenopeo si affida alla buona vena di Politano con l’insostituibile Insigne sull’altra fascia ed Osimhen centrale. Per sostiture Manolas, Gattuso sceglie Rrhamani.

Formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cronaca essenziale:

Bellissimo gol di Bakajoko per il vantaggio del Calcio Napoli al 10’

Il centrocampista prende palla, la controlla, si defila appena sulla sinistra e fa partire, dal limite, un tiro imprendibile per Sirigu. 20° gol da fuori area per il Calcio Napoli.

Raddoppio di Osimhen al 12’ : 0-2

Rinvio di Hysaj e palla verso Osimhen. Il nigeriano riesce a soffiare il pallone ad un distratto Nkoulou e vola verso la porta da centrocampo. Arrivato davanti a Sirigu lo supera con un piccolo tocco.

Pericolosissimo Politano al 32’: la palla viene toccata e finisce di un soffio in angolo.

Su azione di calcio d’amgolo al 35’ Osimhen salva sulla linea di porta: pericoloso anche il Toro. Un minuto dopo è Meret che deve uscire su una punizione di Verdi.

Palo di Zielinski al 38’.

Un ottimo primo tempo per il Calcio Napoli. Altissimo il livello del gioco della squadra di Gattuso almeno fino al 30’. Poi il Torino si è reso pericoloso con alcuni calci da fermo. Tutti i dati statistici sono dalla parte degli azzurri.

Ad inizio ripresa al 49’ palla persa da Politano e gran parata di Meret su Ansaldi.

Occasione anche per Osimhen al 52’: para Sirigu. Stessa cosa al 54’. Osimhen devastante negli spazi.

Al 57’ doppio cambio per il Torino dentro Linetty e Buongiorno. Un minuto dopo dentro Lozano e Mertens per Zielinski e Politano.

Altro palo per il Calcio Napoli al 59’ con Insigne.

Nicola si gioca tutto inserendo Zaza e Bonazzoli al 69’ per Belotti e Singo.

Troppi errori in attacco per la squadra di Gattuso che nonostante le tante occasioni a campo aperto non riesce a chiudere la partita.

Dentro Petagna per un ottimo Osimhen al 80’

Mertens si divora il terzo gol all’80’.

Ci prova anche Lozano all’81: para ancora Sirigu.

Ultimi cambi per Gattuso: fuori Bakajoko ed Insigne per Elmas e Fabian Ruiz all’84’.

Espulso Mandragora per doppia ammonizione all’86’.

Finisce la partita col doppio vantaggio meritato dal Calcio Napoli nel primo quarto d’ora.

Peccato per le tante occasioni sprecate in attacco: la partita poteva finire con un distacco di gol maggiore. Clamoroso il dato dei tiri: 25 di cui 10 in porta per gli azzurri.

Con questa vittoria il Calcio Napoli entra prepotentemente nelle prime quattro posizioni della classifica ed, aspettando il Milan, a soli 2 punti dal secondo posto.

Voti alti per tutti gli azzurri tra i quali menzionerei Rrhamani puntuale e preciso, Hysaj e Di Lorenzo benissimo sulle fasce; Demme e Bakajoko senza errori e con molta quantità a centrocampo ed Osimhen capace di tenere sempre in attenzione l’intera retroguardia del Torino.