Bagnoli, residenti notano fumo rosa da elicottero: è nata una bambina

Napoli: sono subito diventate virali le immagini di un elicottero che spande fumo rosa nel cielo del quartiere Bagnoli per comunicare la nascita di una bambina.

Numerosi abitanti del quartiere napoletano Bagnoli sono rimasti a dir poco interdetti quando hanno visto del fumo rosa provenire da un elicottero in volo in pieno giorno.

Le immagini hanno subito fatto il giro dei social, con i residenti che si chiedevano cosa rappresentasse tale fumo che si spandeva sopra le loro teste. Qualcuno ha pensato a una campagna pubblicitaria o addirittura a un pesticida, ma la spiegazione di quanto accaduto è molto più semplice.

Si è infatti trattato del cosiddetto baby shower, ovvero la trovata di una coppia per comunicare il sesso del loro neonato. Il baby shower è un’usanza anglosassone, che negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Italia.

Si tratta di una festa dove si comunica il sesso del figlio in arrivo attraverso il colore di una torta o di palloncini. Tuttavia, in questo caso l’usanza è stata rielaborata in maniera molto particolare. Visto che il fumo che fuoriusciva dall’elicottero era di colore rosa, si tratta naturalmente di una bambina.