Bacoli, verso un’estate di rilancio per il turismo: ecco i taxi del mare

Bacoli: il sindaco Josi Gerardo Della Ragione annuncia l’arrivo per l’estate dei taxi del mare che partiranno da Marina Grande, Casevecchie e Miseno con collegamenti verso Napoli, Ischia, Procida e Capri.

Tra le tante mete turistiche della Campania, anche la città di Bacoli, tra i simboli del litorale flegreo, si appresta a vivere una estate di rilancio.

Sono infatti in arrivo una decina di taxi del mare, che partiranno da Marina Grande, Casevecchie e Miseno con collegamenti per Napoli, Ischia, Procida e Capri (con ovviamente anche il percorso inverso).

“Abbiamo approvato la delibera per mettere a bando pubblico sette specchi d’acqua della città -fa sapere sui social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Per il noleggio di barche e gommoni. Così incentiviamo i trasporti ed il turismo. Da e verso Napoli. Da e verso le isole. Da e verso la costa flegrea, campana. Così assicuriamo nuovi posti di lavoro. Ognuno dei lotti che assegneremo, per i prossimi due anni, dovrà assicurare almeno due taxi del mare”.

Il primo cittadino bacolese sottolinea inoltre che ciò rappresenta “un’opportunità occupazionale. Un’opportunità per incentivare i collegamenti verso Procida, la Capitale Italiana della Cultura. Verso Capri, verso Ischia. E tante altre mete turistiche. Un’opportunità per raggiungere la nostra città. Ringrazio per l’incessante lavoro l’assessore Vittorio Ambrosino. Insieme, puntiamo sulle vie del mare. Già da quest’estate. Insieme, ce la facciamo. Un passo alla volta”.

Foto: pagina Facebook Josi Gerardo Della Ragione