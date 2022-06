“Azzurro – Storie di Mare”, su Rai 1 con Beppe Convertini

Pozzuoli è stata la prima tappa dove si sono svolte le riprese della seconda stagione del programma in onda su Rai 1 “Azzurro – Storie di Mare” con il conduttore Beppe Convertini.

Sono partite oggi, da Pozzuoli, in provincia di Napoli, le riprese della seconda stagione di “Azzurro – Storie di Mare” con il conduttore Beppe Convertini. Dopo aver raggiunto il 20% di share, il programma tornerà su Rai1 alle 9.30 con otto nuove puntate settimanali, tre delle quali dedicate alla Campania, focalizzando i propri riflettori su Napoli, Procida, Ischia e tanti altre luoghi da sogno.

Viaggiando alla scoperta delle più belle coste, Convertini raccoglierà le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Storie emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo.

Non mancheranno ospiti vip, eccellenze legate allo spettacolo e alla cultura, i cui nomi verranno rivelati nei prossimi giorni. Una trasmissione che mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport e passando per il turismo, ma che ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo da un po’ di anni a questa parte.