Aversa, Summer Concert: itinerari musicali in Terra di Lavoro. Ingresso libero

Torna Summer Concert, Rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Sedici concerti ad ingresso libero dal 3 al 31 luglio in un itinerario tra le Chiese di S. Francesco, S. Anna e della Trinità di Aversa, la Chiesa dei SS. Marcello e Michele di Sepicciano di Piedimonte Matese, il Convento S. Francesco di Casanova di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis.

In più, due special event in agosto: i Concerti di una notte di mezza estate, il 14 agosto al Borgo medievale di Casertavecchia, in collaborazione con “Un borgo di libri”, e Antiqua, in programma dal 20 al 27 agosto nelle Basiliche romaniche di Ventaroli di Cariola e di S. Angelo in Formis.

Le proposte si articolano in Pianofestival, e nel suo segmento “…a quattro mani”, Focus, dedicato al Quartetto d’archi, Per Duo, Etno& Colto, A- Solo e Summer Young,spazio dedicato ai migliori diplomati dei conservatori campani scelti tramite selezione.

In programma ospiti internazionali – i pianisti Kazimierz Brzozowski &Tomoko Mack, l’Apollon Quartet, il Quartet Integra e Matous Zukal – rispettivamente vincitori dei Concorsi Ard di Monaco 2022 e Primavera di Praga 2021 – l’affermato duo Henryk Blazej &Teresa Kaban, il Pianoduo Danijel & Anna – Marie Gašparović – affermati artisti italiani – Domenico Nordio, tra i più noti violinisti, Anna Lisa Bellini, affermata camerista, già componente del Quintetto Chigiano, che per l’occasione presenta Matteo Bonaccorsi, flautista emergente, il clarinettista Claudio Mansutti, per l’occasione partner del Quartet Integra per il celebre Quintetto di Mozart, l’Ensemble Hyperion -, e giovani diplomati dei conservatori campani scelti tramite selezione.

La Rassegna è realizzata con il contributo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania, fa parte dei network Aiam e Mede si avvale della collaborazione di vari enti e associazioni locali.

L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti

CALENDARIO

Lunedì 03 Luglio 20.30

Aversa Chiesa di S. Francesco

PIANOFESTIVAL

Kazimierz Brzozowski pianoforte

Johann Sebastian Bach

Ciaccona in re minore

Claude Debussy

Images – II Libro

Fryderyk Chopin

Tre Mazurke op.50

Notturno in fa minore op.15

Polacca in fa diesis minore op.44

Due Valzer op.34

Scherzo in si bemolle minore op.31

Martedì 04 Luglio 20.30

Aversa Chiesa di S. Francesco

PIANOFESTIVAL … a quattro mani

Kazimierz&Tomoko Mack – Brzozowski duo pianistico

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in si bemolle maggiore KV 358

Franz Schubert

Fantasia in fa minore op.103

Ignacy Jan Paderewski

Album tatrzańskie op.12

Astor Piazzola

Oblivion / Libertango

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole

Venerdì 07 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

FOCUS / QUARTETTO

Quartet Integra

Premio ARD di Monaco 2022

Ludwig van Beethoven

Quartetto n.6 op. 18/6 in si bemolle maggiore

Leoš Janáček

Quartetto n.1 / Kreutzer Sonata

Bedřich Smetana

Quartetto per archi n.1 in mi minore / Dalla mia vita

Sabato 08 Luglio 20.30

Angelo in FormisBasilica Benedettina

FOCUS / QUARTETTO

Quartet Integra

Premio ARD di Monaco 2022

con Claudio Mansutti clarinetto

Hugo Wolf

Serenata italiana

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintetto in la maggiore per clarinetto e archi KV 581

Franz Schubert

Quartetto n.13 in la minore D 804 / Rosamunda

Domenica 09 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

ETNO & COLTO / ALMA LATINA

Hyperion Ensemble

Piazzolla & C.

Martedì 11 Luglio 20.30

Sepicciano di Piedimonte Matese

Chiesa dei SS. Marcello & Michele

SUMMER YOUNG

Trio Aurora

Antonio Vivaldi

Domine Deus Rex Coelestis

Johann Sebastian Bach

Quia respexit humilitatem

Wolfgang Amadeus Mozart

Laudate Dominum

Franz Joseph Haydn

Benedictus

Igor Stravinsky

Pater Noster

Edward William Elgar

Ave Verum Corpus

Karl Jenkins

Ave Maria

Anthony Sylvestre

Agnus Dei

Ensemble selezionato nell’ambito di Summer Concert Young

Mercoledì 12 Luglio 20.30

Angelo in FormisBasilica Benedettina

A – SOLO

Domenico Nordio violino

Heinrich Ignaz Franz Biber

Passacaglia

Johann Sebastian Bach

Partita n.2 in re minore BWV1004

Sergey Prokofiev

Sonata op.115

Domenica 16 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

PER DUO

Matteo Bonaccorsoflauto

Anna Lisa Bellinipianoforte

Christoph Willibald Gluck

Danza degli spiriti beati dall‘opera Orfeo ed Euridice

Claude Debussy

Prélude a l’après-midi d’un faune

Franz Liszt

Ballata n.2 Ero e Leandro

Claude Debussy

Syrinx

Carl Reinecke

Sonata Undine op.167

Mercoledì 19 Luglio 20.30

Angelo in FormisBasilica Benedettina

SUMMER YOUNG

Tamburama Percussion

Giovanni Sollima

dalla Suite Millennium Bug

Movimenti I e II

Nebojša Jovan Zivkovic

Movimento I da Trio per uno

Ivan Trevino

2 + 1

Gene Koshinski

Dance of the Drums

Emmanuel Sejournè

Venin

David Skidmore

Ritual Music

Philip Glass

Japura River da Agua de Amazonia

Ensemble selezionato nell’ambito di Summer Concert Young

Giovedì 20 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

PIANOFESTIVAL

Matous Zukalpianoforte

Premio Primavera di Praga 2021

Ludwig van Beethoven

Sonata in do diesis minore op.27 n.1 / Al chiaro di luna

Sonata in do maggiore op.53 / Waldstein

Maurice Ravel

Une barque sul l’ocean

Claude Debussy

Cinque preludi dal II Libro

Martedì 25 Luglio 20.30

Angelo in FormisBasilica Benedettina

FOCUS / QUARTETTO

Apollon Quartet

Franz Xavier Richter

Quartetto in do maggiore op.5 n.1

Ludwig van Beethoven

Quartetto n.11 in fa minore op.95 Serioso

Antonin Dvořák

Quartetto in mi bemolle maggiore op.51

Mercoledì 26 Luglio 20.30

Aversa Chiesa di S. Anna

FOCUS / QUARTETTO

Apollon Quartet

Franz Joseph Haydn

Quartetto in sol minore op.74 n.3 / Reiter Quartett

Antonin Dvořák

Quartetto n.12 in fa maggiore op.96 / Americano

Olivier Nelson

Stolen Moments

Dizzy Gillespie

A Night in Tunisia

Miles Davis

Milestones

David Balakrishnan

Waterfall with Blenders

Skylife

Venerdì 28 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

PER DUO

Henryk Blazej flauto

Teresa Kaban pianoforte

Franz Liszt

Rapsodia ungherese n.6

Fryderyk Chopin

Notturno in fa diesis minore op.15

Fantasia – Improvviso in do diesis minore op.66

Polacca in la bemolle maggiore op. 53

Ignacy Feliks Dobrzyński

Andante e rondo alla polacca

Robert Schumann

Due Romanze op.94

Stanisław Moniuszko

Variazioni sul tema The Spinner girl

Cecile Chaminade

Concertino op.117

Sabato 29 Luglio 20.30

Aversa Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno)

SUMMER YOUNG

Chiara Cimminosoprano &Carmela Di Ronzaarpa

Domenico Cimarosa

Due Sonate per arpa

D’amor la face dall’opera Le astuzie femminili

Claudio Monteverdi

Lamento della Ninfa

Vincenzo Bellini

Malinconia, Ninfa gentile

Nino Rota

Sarabanda e Toccata per arpa

Gabriel Faurè

Impromptu op.86 per arpa

Reynaldo Hann

Si mes vers aveint des ales

Claude Debussy

Beau soir / Nuite d’ètoile

Duo selezionato nell’ambito di Summer Concert Young

Domenica 30 Luglio 20.30

Angelo in Formis Basilica Benedettina

SUMMER YOUNG

Federica Pompa&Severino Maria Luisa flauti

Friedrich Kuhlau

Duetto n.1 op.10

Franz Doppler

Fantasia su Il Barbiere di Siviglia

Goffredo Petrassi

Dialogo Angelico

Wolfgang Amadeus Mozart

Duetto n.1 op.75

Duo selezionato nell’ambito di Summer Concert Young

Lunedì 31 Luglio 20.30

Casanova di Carinola Convento di S. Francesco

PIANOFESTIVAL … a quattro mani

Danijel& Anna – Marie Gašparovićduo pianistico

Claude Debussy

Petite Suite

Edward Grieg

Peer Gynt

Maurice Ravel

Ma mère l’oye

Boris Papandopulo

Dance Suite

ALTRI EVENTI

14 Agosto 19.00>24.00

Borgo Medievale di Casertavecchia

Concerti di una notte di mezza estate

In collaborazione con Un Borgo di Libri

Il programma sarà diffuso con apposita pubblicazione

20 >27 Agosto

Ventaroli di Carinola Basilica di S. Maria in Foro Claudio

Angelo in FormisBasilica Benedettina

ANTIQUA / SUONO & SACRO

Il programma sarà diffuso con apposita pubblicazione