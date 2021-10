Aversa, rissa tra ragazzi nella movida: accoltellato un 17enne

Cronaca di Caserta: un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al fianco nel corso di una lite ad Aversa. Indaga la Polizia.

Rissa nella movida di Aversa, dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato durante una lite avvenuta nella centralissima via Roma nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre.

Come riporta “Il Mattino”, il giovane è stato colpito a un fianco e ha riportato una profonda ferita che ha spinto i medici del locale ospedale a tenerlo in prognosi riservata: il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sul caso sta indagando la Polizia, che ha acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltato le testimonianze di numerosi ragazzi per ricostruire le cause e la dinamica della rissa.