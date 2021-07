Avellino, spari durante i festeggiamenti post Italia-Spagna: tre feriti

Cronaca di Avellino: tre persone sono rimaste ferite (per fortuna in maniera lieve) a causa di colpi di pistola esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna. Indagine dei Carabinieri.

Paura stanotte ad Avellino, dove tre persone sono rimaste ferite a causa di colpi di pistola esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale di Euro 2020.

Come riporta “Il Mattino”, intorno alle 2 in viale Italia sono stati esplosi sei colpi di arma da fuoco contro un’auto a bordo della quale vi erano padre e figlio e una terza persona.

I tre sono rimasti feriti e medicati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati: per fortuna non sono in pericolo di vita. Al momento del fatto in strada c’erano tante persone, con un fuggi fuggi generale dopo gli spari.

Sul posto sono intervenuti pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. La zona è stata transennata per eseguire tutti i rilievi necessari: i Carabinieri hanno aperto un’indagine.