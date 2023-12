Autouno Volley Napoli, tre punti e qualificazione alla Coppa Campania per chiudere il 2023

Autouno Volley Napoli, Veronica Masella: “Era importante la vittoria per raggiungere la qualificazione alla Coppa Campania, nostro primo obiettivo.

Si chiude con i tre punti contro Todis Pastena Volley la prima parte della stagione della Serie C allenata da Veronica Masella. Una gara mantenuta in controllo da parte delle azzurre, che si sono così portate in vetta alla classifica, con una gara in più rispetto alla formazione di GLS Salerno Guiscards. 23 punti in classifica per il Volley Napoli per salutare il 2023.

Il bilancio di Veronica Masella

Una partita non semplice, che poteva rivelarsi ostica soprattutto essendo in trasferta. Le ragazze si sono dimostrate solide e l’allenatrice ha confermato la sua fiducia nella squadra. «Come avevo detto alla vigilia della partita, era una sfida complicata, ma noi siamo state concentrate e nei momenti più importanti abbiamo fatto vedere il nostro gioco».

«Era importante la vittoria per raggiungere la qualificazione alla Coppa Campania, nostro primo obiettivo. Ci sono ancora tante cose da migliorare e in questo periodo di sosta cercheremo di lavorare tanto per arrivare pronte al rush finale». Conclude così coach Masella.

Capitan Cozzolino sulla partita

Al termine del match ha parlato anche il capitano del Volley Napoli, Maggie Cozzolino, che ha sottolineato la consapevolezza della difficoltà della gara. «Sapevamo che la partita poteva essere “insidiosa”, considerato il fattore campo a loro favore. Todis Pastena Volley è una squadra molto grintosa e, avendo anche da poco cambiato l’allenatore, avevano sicuramente voglia di riscatto. Nonostante ciò, siamo state brave e abbiamo affrontato la partita con la giusta preparazione e grinta».

Il Volley Napoli raggiunge così anche un altro importante traguardo, ovvero la qualificazione alla Coppa Campania. «È uno dei traguardi che ci siamo predisposti ed esserci riusciti è certamente importante. Ma ovviamente è solo il primo tassello messo a segno quest’anno. La strada è in salita, ma noi siamo pronte ad affrontare qualsiasi sfida». Queste le parole dell’atleta azzurra