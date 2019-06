Zerocalcare: la satira sull’ultima stagione de Il Trono di Spade

Zerocalcare racconta ultima stagione de Il Trono di Spade con delle esilaranti vignette con le quali descrive tutte le criticità.

di Piero Lombardi – Qualche settimana fa si è conclusa l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, una delle serie tv più popolari nella storia della televisione.

La serie però ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, i quali non contenti di come è stato raccontato il finale, hanno raccolto oltre un milione di firme per una petizione che chiede di riscrivere tutta l’ottava stagione.

A raccontare le controversie di ogni singolo episodio, ci ha pensato Michele Rech, in arte Zerocalcare (autore di graphic novel come la profezia dell’armadillo e Kobane Calling) che con delle esilaranti vignette ha descritto tutte le criticità della stagione in maniera geniale con un tratto unico nel suo genere.

Per leggere il fumetto dell’artista potete visitare la pagina: