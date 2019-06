Whirlpool: domani, giovedì 20 giugno, Notte Bianca davanti ai cancelli dello stabilimento di Napoli. Parteciperà anche Francesca Re David (leader Fiom).

Dopo alcuni sit in davanti allo stabilimento di Ponticelli e la partecipazione a vari incontri istituzionali, i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli daranno vita domani sera, giovedì 20 giugno (con inizio alle ore 19), ad un nuovo momento teso a rivendicare la volontà dei lavoratori di conservare i loro posti di lavoro.

È infatti in programma la Notte Bianca davanti ai cancelli dello stabilimento in via Argine, cui prenderà parte anche una folta delegazione della Fiom, guidata dalla segretaria generale Francesca Re David.

Sarà una iniziativa “ in solidarietà con i lavoratori e le famiglie coinvolte e per tenere alta l’attenzione sulla vertenza, a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo economico. E’ straordinaria -si legge in una nota del sindacato Fiom- la catena di solidarietà che sta ruotando attorno alla vicenda delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool.

La Fiom ringrazia il Comune di Napoli che ha promosso l’evento, il Pizza Village che offrirà e distribuirà le pizze, e anche gli artisti che hanno aderito e che domani daranno il loro contributo“.