Wetaxi: sconto del 50% per tutte le corse dirette a Napoli Città Libro e Piano City 2019

Wetaxi ha attivato una promozione speciale per recarsi al Salone del Libro e dell’Editoria “Napoli Città Libro” e all’evento “Piano City Napoli”.

Napoli, 3 aprile 2019 – Dopo il grande successo dello scorso anno, da giovedì 4 a domenica 7 aprile si terrà, presso Castel Sant’Elmo, la II edizione di Napoli Città Libro – Salone del Libro e dell’Editoria. Il nuovo format prevede grandi sorprese e un programma ricco di appuntamenti, conferenze, workshop, incontri con gli autori e molto altro. Quattro giornate di grande cultura per la città di Napoli e per tutti gli appassionati di libri.

Dal 5 al 7 aprile si terrà a Napoli anche Piano City Napoli 2019, un grande happening musicale che avrà il Maschio Angioino come location principale e invaderà ogni angolo delle città con concerti ed eventi.

Wetaxi – app che consente di chiamare un taxi in modo rapido e trasparente – in occasione della conferenza stampa di presentazione della app, che si è tenuta lunedì 1° aprile in Comune, ha annunciato la collaborazione con Napoli Città Libro, confermando una forte vocazione a sostegno alle iniziative culturali e alla valorizzazione del territorio. Durante i quattro giorni della manifestazione sarà possibile raggiungere il Salone usufruendo di uno sconto del 50% per tutte le corse da e per Castel Sant’Elmo, pagate direttamente in app.

Con lo stesso entusiasmo, Wetaxi ha avviato la collaborazione anche con Piano City Napoli, proponendo uno sconto del 50% per tutte le corse da e per il Maschio Angioino, pagate direttamente in app.

Non solo: per agevolare gli spostamenti in città durante questi eventi culturali, Wetaxi ha deciso di estendere la promozione del 20%, da venerdì a domenica, su tutte le corse a Napoli. Tutto ciò si somma al bonus di 5 euro sulla prima corsa per tutti i nuovi iscritti.

Un impegno forte per favorire l’accesso delle persone a questi straordinari eventi per la città e incentivare la prova del servizio Wetaxi. Anche Consortaxi, partner della app a Napoli, è entusiasta di supportare queste iniziative.

Massimiliano Curto, fondatore e Amministratore di Wetaxi dichiara: “Napoli è una città straordinaria. Le strade, le piazze, i palazzi, in ogni luogo la cultura e la tradizione ti invadono. Wetaxi è, sin dai suoi esordi, una tecnologia che sostiene al massimo le iniziative culturali, facendo in modo che le persone possano raggiungere gli eventi facilmente e spendendo meno.”

“Lo spirito con cui avviamo questa seconda edizione è lo stesso che ci animerà subito dopo il 7 aprile: chiamare a raccolta intellettuali, scrittori, organizzatori e associazione per un progetto duraturo nel tempo.- commentano Gli organizzatori di Napoli Città Libro –Scegliendo Castel Sant’Elmo come sede del Salone non sentiamo affatto di esserci allontanati dalla città. Castel Sant’Elmo è raggiungibile facilmente con la metropolitana, con le quattro funicoli, con le navette e con i taxi, grazie alla collaborazione con Consortaxi e Wetaxi che garantirà uno sconto sulle tariffe del 50%”.

“Questa app ci sembra una novità molto interessante. – dichiarano entusiasti gli organizzatori Piano City Napoli – La città sta crescendo ed è giusto venire incontro alle esigenze del mondo digitale. Riguardo alla nostra manifestazione, con 250 tra concerti ed eventi in 55 sedi, siamo convinti che Wetaxi faciliterà la mobilità di migliaia di visitatori durante i tre giorni del Festival”.